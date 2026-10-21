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缺口語表達能力…台中特教生遭綑綁在椅上 家長目擊心碎

記者余采瀅／台中21日電
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文章摘要整理：

台中某國小爆出特教生被綁在椅上的爭議，家長與人本基金會指控校方處置消極，校方則稱為維持安全短暫固定學生，教育局已介入調查。

台中市某國小發生特教生遭綑綁事件，家長目擊就讀小一、缺乏口語表達能力的兒子，在課後照顧班被綁在椅子上，帶孩子就醫驗傷，診斷前胸、四肢及下巴有多處挫傷，已報警處理。人本基金會訪查發現，共有三名特教生受害，並指控校方以教師工作權及人力調度困難為由，消極處理。校方致歉，表示已調整涉案人員職務，避免接觸學生，並啟動調查。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑昨陪同家長召開記者會指出，家長自9月中旬起，發現孩子半夜驚醒，甚至出現雙手往背後放的異常行為，直到10月14日到校洽公，才意外發現包括兒子在內的三名特教生被綁在椅子上，其中兩人沒有口語能力。據訪查，開學至今，三名學生分別遭綑綁七次、兩次及三次，顯示並非單一偶發事件。

家長心痛表示，兒子心智年齡僅約三歲，無法清楚表達遭遇，看到孩子像牲口、貨物般被捆綁，令人難以接受。她說，事發當天輔導主任曾承諾停聘教師，但經閉門會議後，校長卻以「教師有工作權，不能說停聘就停聘」回應，後續僅要求相關人員多加留意。她質疑，若校方無法保障孩子安全，家長如何放心送孩子到校，要求教育局徹查。

曾芳苑要求立即將涉案兩名教師及兩名特教助理員停聘調查，釐清綑綁過程及相關責任，並要求教育局提出具體特教人力支援方案。市議員張家銨、王立任、林祈烽也批評，特教助理員薪資偏低、缺乏留任獎金，事件凸顯市府對特殊教育及人力需求重視不足。

校方表示，課後照顧班由兩名教師及兩名特教助理員照顧20名學生。10月14日午休時，因3名學生情緒較高張、在教室內跑動，教師擔心學生踩到其他同學或跑出教室發生危險，才暫時以彈性布帶將學生腹部固定於座椅；待情緒穩定後即解除，並檢查學生身體。校方已調整涉案人員職務，避免接觸3名學生，並依規啟動調查，對事件造成傷害與不安表達歉意。

教育局表示，學校已完成校安通報並啟動調查，將督導校方加速釐清事實，如查有違法或不當情事，將依法嚴辦，也會依學校需求提供特教人力補助。

精華 FAQ

  • 家長在10月14日到校洽公時，意外看到包括自己兒子在內的3名特教生被綁在椅子上。事後帶孩子就醫驗傷，確認前胸、四肢及下巴有多處挫傷，隨即報警處理。

  • 基金會訪查後認為共有3名特教生受害，且開學至今分別遭綑綁7次、2次及3次，顯示不是單一偶發事件。受害學生中有2人沒有口語能力，更難即時表達遭遇。

  • 校方表示是因學生情緒較高張，為防止危險才用彈性布帶短暫固定，並已調整涉案人員職務、避免接觸學生，同時啟動調查；教育局則說將督導釐清事實，若違法或不當會依法嚴辦，並視需要提供特教人力補助。

教育局

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