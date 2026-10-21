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台積電高雄廠重大工安意外 鋼梁墜落釀3死1傷 勒令停工

記者巫鴻瑋林保光郭韋綺簡永祥╱綜合21日電
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AI摘要

文章摘要整理：

台積電高雄楠梓F22廠P4新建工程發生重大工安意外，鋼構吊掛作業疑因螺栓斷裂釀4人墜落，造成3死1傷，現場已停工並待釐清原因。

高雄楠梓區台積電F22廠區昨天發生重大工安事故，廠區P4新建工程在進行3樓鋼構吊掛安裝作業時，疑因外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，導致4名施工人員連同鋼構組件從高處墜落，南科管理局表示，意外造成3人死亡，現場已被勒令停工，事故發生原因待釐清。

昨天下午4時許，台積電楠梓園區F22P4新建工程，工人進行鋼構吊掛安裝作業時，疑因外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，導致4名施工人員連同鋼構組件從高處墜落，其中兩名男性作業人員送醫宣告不治，另兩人重傷轉入加護病房。

34歲楊姓工人傍晚先傳出傷重不治，33歲黃姓工人、34歲周姓工人到院前均無呼吸心跳，因傷勢嚴重，搶救不治；另名37歲黃姓工人意識清醒，仍在接受治療。

南科管理局說明，事故涉及承攬商上昊機械公司的4名作業人員，事發當時人員正在進行鋼構吊掛安裝，初查疑因3樓外側鋼構連結板螺栓突然斷裂，造成現場作業人員與鋼構組件一同由高處墜落。

南管局強調，目前已要求事業單位立即停止現場施作，不得任意移動災害現場，該案P4鋼構吊裝作業已先行停工。

台積電聲明指出，工地為交付承攬範圍，相關工程已自主停工，公司工地安全團隊於現場配合相關單位釐清調查事故原因。

精華 FAQ

  • 事故發生於高雄楠梓區台積電F22廠區的P4新建工程，當時正在進行3樓鋼構吊掛安裝作業，現場施工人員與鋼構組件在意外中一同墜落。

  • 事故共造成3人死亡、1人受傷，其中3名工人送醫後宣告不治，另1名37歲黃姓工人意識清醒，仍在接受治療，整體傷亡相當嚴重。

  • 南科管理局已要求事業單位立即停止現場施作，不得移動災害現場，P4鋼構吊裝作業先行停工；台積電也表示工地已自主停工，並配合調查事故原因。

台積電

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