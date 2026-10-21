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台閃兵案首波宣判 唐禹哲等9藝人自首獲緩刑

記者蔣永佑／新北21日電
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唐禹哲閃兵主動自首認罪獲緩刑。(本報資料照片)
唐禹哲閃兵主動自首認罪獲緩刑。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台閃兵案首波宣判，14名役男因自首認罪獲輕判，多數可緩刑；但薛仕凌、王子等未主動到案者，後續審理恐面臨更重刑責。

藝人閃兵案首波宣判，包括前Circus成員廖人帥、阿達、Energy前成員唐振剛、唐禹哲、李唯楓、邱昊奇等9名藝人與5名素人役男，當初均主動自首認罪，新北地院昨依妨害兵役治罪條例等罪，判處14人各6月至1年10月徒刑，其中13人緩刑，1人易科罰金。

其中廖人帥、阿達、李唯楓、邱昊奇四人，均是在涉案閃兵藝人陳大天、坤達勸說下出面自首，唐振剛、唐禹哲則是個別自首，檢察官認為詳實供述犯行，對案件偵辦及釐清犯罪脈絡助益甚大，九人昨天均獲緩刑。

其餘尚在審理的閃兵藝人，金鐘視帝薛仕凌除被檢方認定「假自首」，利用不知情醫師背書，還以內容不實新聞稿洗白，犯後態度惡劣，被檢方求刑2年6月。

棒棒堂「王子」邱勝翊明知閃兵案已遭大肆報導，仍心存僥倖未主動到案說明或自首，甚至矢口否認犯行，遭求處2年2月以上徒刑，未來判決結果恐難樂觀。

昨天宣判的14名役男，均判處1年2月至1年10月不等徒刑，緩刑3或4年，條件為向公庫支付30至130萬元、提供60至150小時不等義務勞務及付保護管束。僅1名邱姓素人因5年內曾犯不能安全駕駛案件，為累犯不符合緩刑要件，處徒刑6月，得易科罰金。

至於遭求處重刑的閃兵集團首腦陳志明，被依14個妨害兵役治罪條例，各處1年4月到2年不等徒刑，法官考量陳男另有其餘閃兵案尚在審理中，未訂執行刑。

涉案役男與尚未宣判的藝人都是經介紹與陳志明搭線，各以不同金額委由陳男找槍手代背24小時血壓監測器，偽造病歷成功閃兵。

目前全案仍有王大陸、王子、坤達、書偉、陳柏霖、修杰楷、陳零九、薛仕凌等人等更具知名度藝人由法院審理中。

精華 FAQ

  • 新北地院對14名役男宣判，其中9名藝人與5名素人多因主動自首、坦承犯行，分別被判6月至1年10月徒刑，但有13人獲緩刑，僅1名素人因累犯不得緩刑。

  • 檢方認為他們在案發後主動到案並詳實供述，對釐清閃兵集團運作與犯罪脈絡幫助很大，因此法院在量刑上較為寬緩，最後均獲緩刑處分。

  • 目前仍在審理中的包括王大陸、王子邱勝翊、坤達、書偉、陳柏霖、修杰楷、陳零九、薛仕凌等人；其中薛仕凌、王子被認為未自首且態度不佳，檢方已求處較重徒刑。

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