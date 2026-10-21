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台女陳屍日本飯店 同團女客涉無正當理由持刀遭逮捕

編譯周辰陽╱綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台灣旅行團在日本河口湖發生命案，1名38歲女子陳屍飯店房內，警方逮捕同房的27歲台籍女子，並追查刀具來源、兩人關係與是否涉殺人。

日本山梨縣富士河口湖町19日發生台灣旅客命案，一名38歲台籍女子被發現陳屍飯店房間，頸部有深層刀傷，經司法解剖確認因失血過多死亡。與死者同房的27歲台籍女子楊閔涵涉嫌無正當理由持有刀具遭逮捕，警方並查出菜刀疑在旅程中購買，正深入調查兩人關係及命案動機。

綜合日本媒體報導，事發飯店位於河口湖東側。19日上午8時過後，飯店人員報案稱有女性失去意識。由於死者參加觀光旅行團，卻未在約定時間現身，飯店員工前往房間查看，發現她倒臥床上，已無生命跡象。警方到場確認死亡，並在現場發現疑似遭刀具刺傷的外傷。

警方調查發現，楊閔涵當時也在房間內，身旁有一把菜刀。經司法解剖，死者左頸部有深層刀傷，死因為失血過多。警方扣押一把沾有血跡的菜刀，並以涉嫌違反日本《槍砲刀劍類所持等取締法》，無正當理由持有刀刃長約12公分的刀具為由，將楊女逮捕。

楊女承認持有刀具，表示「持有刀具是事實」。日本警方認為，她可能知悉死者死亡的詳細經過，正進一步訊問，釐清是否涉及殺人及相關案情。目前警方尚未公布完整犯案經過，確切動機仍待調查。

據搜查相關人士透露，涉案菜刀疑似在旅行團行程期間購買。調查也指出，死者與楊女原本各自報名參加同一個赴日旅行團，並加價入住單人房，兩人後來為何同住一間房、是否曾發生爭執，仍有待警方釐清。

台灣旅客赴日觀光期間發生死亡案件，引發關注。不過，楊女目前遭逮捕的罪名是涉嫌無正當理由持有刀具，是否涉及致死行為及其責任，仍須依日本警方後續調查與司法程序認定。

精華 FAQ

  • 案件發生於日本山梨縣富士河口湖町的一間飯店，死者被發現陳屍房內。飯店人員因旅客未依約現身而報案，警方到場後展開初步調查。

  • 警方目前以涉嫌違反日本《槍砲刀劍類所持等取締法》逮捕楊閔涵，理由是她無正當理由持有刀刃長約12公分的刀具，且現場發現沾血菜刀。

  • 後續重點包括刀具是否在旅途中購得、兩人為何同住一間房、是否曾發生爭執，以及楊女是否知悉或涉及死者死亡經過，這些都仍待警方釐清。

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