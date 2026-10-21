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資安漏洞？ 澎湖爆超商列印真發票 詐領2000萬 疑有幕後集團

台灣新聞組╱綜合21日電
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澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，四名男子持多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並...
澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，四名男子持多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞。(記者林伯東／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

澎湖傳出疑似利用超商列印電子發票證明聯詐領獎金案件，3人已領走19萬餘元，警方與檢方正追查是否涉及系統遭駭或集團操控。

澎湖爆發統一發票詐領案，男子張宇呈、張佑愿分持兩張中獎千萬(台幣，下同)，以及一張20萬元發票，前往金融機構兌獎，行員發覺有異拒絕，並通報警方調查，另同夥許銘任也嘗試小額兌獎，警方查出有詐領嫌疑，前天拘捕3人，發現已有20多張成功兌獎，領走19萬餘元，澎湖地檢署認定3人犯嫌重大，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，另名有運動背景的趙姓男子警詢後請回。

國民黨立委王鴻薇在立法院質詢時，要求說明雲端發票兌獎機制有無漏洞？兌獎紙本發票是不是真的？財政部次長阮清華回答，目前請國稅局查核中，因為第一張中1000萬元要存入的帳戶是警示帳戶。

據了解，遭聲押三人是澎湖在地人，無穩定工作，張宇呈、張佑愿曾被查獲有施用毒品前科，警方不解這些人如何取得相關資料、輸入超商機台列印，不排除財政部或開立發票單位相關系統遭駭客入侵竊取資料，背後恐有集團運作，將深入追查是否遭駭侵，以及有無資安漏洞。

10月初，張宇呈、張佑愿及許銘任輪流至澎湖農會信用部、超商兌獎，以20餘張電子發票證明聯，領得19萬餘元，獎項包括800元、1000元、4000元、1萬元、4萬元，其中千元以下獎金已在超商領獎，另有兩張4萬元獎項也在農會、信用合作社兌領。

警方接獲通報，調閱兌獎資料及監視器影像追查，19日拘提等三人到案，檢察官20日指揮搜索六處地點，搜出尚未領獎及領獎未果電子發票證明聯。警方清查，兌獎電子發票證明聯非偽造，三人對於如何取得、獎金去向交代不清，查扣手機鑑識。

10月5日，張宇呈持今年5、6月發票到信合社兌獎，獎項是特別獎1000萬元，行員懷疑其中有詐，拒絕兌獎。10月12日張宇呈又拿7、8月期的發票到第一銀行兌獎，獎項同樣是1000萬元特別獎，行員發現有異，也沒接受兌獎。

沒想到，張佑愿隔日又拿中獎20萬元的發票要求兌獎，行員起疑通報警方。據查，張宇呈等人有30多張中獎發票，自10月6日至18日陸續兌獎，成功兌領20餘張發票，合計領走19萬9600元。

據了解，張宇呈等人兌領的發票，是自超商多媒體事務機列印電子發票證明聯，再兌領獎項，但是要透過事務機列印證明聯，若發票尚未歸戶，需得知該張中獎發票號碼、發票上的隨機碼，相關人如何列印，是否發票系統被駭，是調查重點。

精華 FAQ

  • 涉案男子多次拿中獎發票到金融機構兌領，因獎項異常且帳戶可疑，行員起疑後拒絕並通報警方，後續才查出已有20多張成功兌獎。

  • 警方在接獲通報後調閱資料並拘提3人到案，檢察官再指揮搜索6處地點，認定3人犯嫌重大且有串證滅證之虞，已向法院聲押禁見獲准。

  • 因為涉案人被查出拿的是非偽造的電子發票證明聯，卻能透過超商機台列印並成功兌獎，警方不清楚其取得發票號碼與隨機碼的方式，因此懷疑系統遭駭或有集團操作。

財政部 駭客 國民黨

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