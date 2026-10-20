缺錢洩軍機給大陸 台4官兵賺182萬遭求重刑
台高檢指李賢達、森慧姿、蔡女與尤正宇因貪圖報酬，向大陸人士洩露軍事機密並協助洗錢，合計獲利182萬餘元，已被依多罪起訴並建請重刑。
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台高檢指李賢達、森慧姿、蔡女與尤正宇因貪圖報酬，向大陸人士洩露軍事機密並協助洗錢，合計獲利182萬餘元，已被依多罪起訴並建請重刑。
退伍憲兵少校李賢達與空軍女士兵森慧姿，因急需用錢被吸收淪共諜，涉洩露多件軍事機密資料至大陸，海巡尉級軍官蔡女提供帳戶供森女使用、國防部後指部前上尉尤正宇則提供虛擬錢包協助洗錢，台灣高等檢察署昨依貪汙、違反陸海空軍刑法等罪起訴4人，均建請從量重刑。
全案源起於，橋頭地檢署去年追查尤正宇翻拍核銷簽呈、國軍準則名稱列表等資料，傳送給陸方暱稱「聲音好聽」對象，從中獲取泰達幣報酬，約15萬餘元（台幣，下同），經追查尤男金流發現案外案，高檢署指揮調查局國安站偵辦。
檢方追查，時任憲兵訓練中心少校李賢達，空軍女士兵森慧姿需錢孔急，被大陸情治人員吸收，分別在2024年3、4月至去年8月，以及2023年10月、11月至去年3月，涉違背職務為大陸地區刺探、收集、洩漏、交付多件軍事機密資料。
檢調追查金流，發現蔡姓海巡女軍官出借帳戶給森慧姿使用，收受大陸地區給付報酬；尤正宇則以名下虛擬貨幣錢包，收取大陸人士打出的虛擬貨幣，自行向幣商結售後，再依對岸指示，將款項存入李男、蔡女帳戶。
檢方調查，李賢達獲取88萬4000元，森慧姿與蔡女共獲利51萬5000元，尤正宇獲得43萬餘元，4人不法所得共計182萬餘元。
台高檢調查認為，尤正宇先前才因洩漏、交付機密軍事資料遭起訴，卻仍接受大陸地區新闢的管道獲取財物，更是本案不可或缺的角色，且犯後飾詞狡辯，毫無悔悟，4人均涉犯陸海空軍刑法洩漏、交付軍事機密於敵人罪、國家安全法罪、違背職務收受賄賂罪、洗錢罪，影響國家安全甚鉅，危害重大。
檢察官直指，李賢達、森慧姿案發時肩負保家衛國的軍職，蔡女身為公務員，均應知悉國家安全的重要性，面對大陸地區武力威脅，竟為牟取私利，輕易背棄對國家的忠誠義務。李男與森女偵查期間遭羈押，昨天起訴移審高院，法官提訊兩人出庭，合議庭評議後，裁定續押。
案件共4人，包括退伍憲兵少校李賢達、空軍女士兵森慧姿、海巡女軍官蔡女與前上尉尤正宇。檢方認為他們分工提供機密、帳戶與虛擬錢包，形成完整洩密與洗錢鏈條。 尤正宇先翻拍核銷簽呈與國軍準則等資料傳給對岸，再收取泰達幣報酬；李賢達與森慧姿則被吸收後，持續刺探、收集並交付多件軍事機密，蔡女與尤男則協助金流往來。 檢方依貪汙、違反陸海空軍刑法、國家安全法與洗錢罪起訴，並認為4人身為軍人或公務員卻背棄忠誠義務，危害國安重大，尤正宇更是累犯性質明顯，因此建請從重量刑。
精華 FAQ
案件共4人，包括退伍憲兵少校李賢達、空軍女士兵森慧姿、海巡女軍官蔡女與前上尉尤正宇。檢方認為他們分工提供機密、帳戶與虛擬錢包，形成完整洩密與洗錢鏈條。
尤正宇先翻拍核銷簽呈與國軍準則等資料傳給對岸，再收取泰達幣報酬；李賢達與森慧姿則被吸收後，持續刺探、收集並交付多件軍事機密，蔡女與尤男則協助金流往來。
檢方依貪汙、違反陸海空軍刑法、國家安全法與洗錢罪起訴，並認為4人身為軍人或公務員卻背棄忠誠義務，危害國安重大，尤正宇更是累犯性質明顯，因此建請從重量刑。
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