缺錢洩軍機給大陸 台4官兵賺182萬遭求重刑

空軍前女兵森慧姿涉當共諜交付軍機，19日被檢方起訴求重刑，高院裁定繼續羈押。(記者謝亞庭／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台高檢指李賢達、森慧姿、蔡女與尤正宇因貪圖報酬，向大陸人士洩露軍事機密並協助洗錢，合計獲利182萬餘元，已被依多罪起訴並建請重刑。

退伍憲兵少校李賢達與空軍女士兵森慧姿，因急需用錢被吸收淪共諜，涉洩露多件軍事機密資料至大陸，海巡尉級軍官蔡女提供帳戶供森女使用、國防部 後指部前上尉尤正宇則提供虛擬錢包協助洗錢，台灣高等檢察署昨依貪汙、違反陸海空軍刑法等罪起訴4人，均建請從量重刑。

全案源起於，橋頭地檢署去年追查尤正宇翻拍核銷簽呈、國軍準則名稱列表等資料，傳送給陸方暱稱「聲音好聽」對象，從中獲取泰達幣報酬，約15萬餘元（台幣，下同），經追查尤男金流發現案外案，高檢署指揮調查局國安站偵辦。

檢方追查，時任憲兵訓練中心少校李賢達，空軍女士兵森慧姿需錢孔急，被大陸情治人員吸收，分別在2024年3、4月至去年8月，以及2023年10月、11月至去年3月，涉違背職務為大陸地區刺探、收集、洩漏、交付多件軍事機密資料。

檢調追查金流，發現蔡姓海巡女軍官出借帳戶給森慧姿使用，收受大陸地區給付報酬；尤正宇則以名下虛擬貨幣錢包，收取大陸人士打出的虛擬貨幣，自行向幣商結售後，再依對岸指示，將款項存入李男、蔡女帳戶。

檢方調查，李賢達獲取88萬4000元，森慧姿與蔡女共獲利51萬5000元，尤正宇獲得43萬餘元，4人不法所得共計182萬餘元。

台高檢調查認為，尤正宇先前才因洩漏、交付機密軍事資料遭起訴，卻仍接受大陸地區新闢的管道獲取財物，更是本案不可或缺的角色，且犯後飾詞狡辯，毫無悔悟，4人均涉犯陸海空軍刑法洩漏、交付軍事機密於敵人罪、國家安全法罪、違背職務收受賄賂罪、洗錢罪，影響國家安全甚鉅，危害重大。

檢察官直指，李賢達、森慧姿案發時肩負保家衛國的軍職，蔡女身為公務員，均應知悉國家安全的重要性，面對大陸地區武力威脅，竟為牟取私利，輕易背棄對國家的忠誠義務。李男與森女偵查期間遭羈押，昨天起訴移審高院，法官提訊兩人出庭，合議庭評議後，裁定續押。

退伍憲兵少校李賢達涉當共諜交付軍機，19日被檢方起訴求重刑，高院裁定繼續羈押。(記者謝亞庭／攝影)