台男花3萬買假學歷教6年書 南台灣多校被騙 判刑2年

檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。（圖／警方提供）

AI摘要 文章摘要整理： 屏東姜姓男子花3萬元購買假學歷與證照，6年來在南台灣多校任教，甚至通過正式教師甄選，最終因教育部查核補件而東窗事發，遭判刑2年。

屏東30多歲姜姓男子花3萬元（台幣，下同）網購輔仁大學假學位證書及偽造教師、臨床心理師證照，2020年起先後在屏東、台南、高雄多校任教，甚至考上正式教師，至教育部 要求補件才露餡。屏東地院依偽造公印文、行使偽造特種文書等罪判刑2年，得易科罰金，可上訴。他曾任教的學校得知證件造假，很錯愕。

縣府教育處表示，將撤銷聘任事宜，未來教師甄選錄取人員到校報到當日，會請學校登錄人力系統，以利查核證書正確性；是否追繳薪資，會再與法制單位研議。

判決指出，姜男2020年9月花錢委託網路賣家偽造輔大臨床心理學系學士、碩士學位證書，連校長、院長印文都造假。同年應徵屏東原鄉某國小代理專任輔導教師，隔年又偽造教師證，任教近4年離職後，再持偽造證件應徵台南某私立高職輔導教師，任教1年；隔年通過屏東縣正式教師甄選，8月分發至內埔鄉某國小擔任專任輔導教師。教育部要求補交相關證明，人事室也多次催繳，姜男始終無法提出，並以生涯規畫為由離職。

不料姜男離職後仍未收手，今年2月再持假證件到高雄某私立高職任教。校方表示，甄選時查驗正本、影本，錄取後曾接獲不具名電話質疑。今年3月中旬警方到校帶人，隨後向輔大、教師證核發單位查證，發現姜男大學並非畢業，教師證字號查無資料。姜男雖坦承犯行，卻長期反覆造假，嚴重損害學位及教師資格認證制度公信力，法官判刑兩年，可上訴。