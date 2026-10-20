我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

台男花3萬買假學歷教6年書 南台灣多校被騙 判刑2年

記者劉星君／屏東20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。（圖／警方提供）
檢警到姜男家中搜索發現偽造的證書文件。（圖／警方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

屏東姜姓男子花3萬元購買假學歷與證照，6年來在南台灣多校任教，甚至通過正式教師甄選，最終因教育部查核補件而東窗事發，遭判刑2年。

屏東30多歲姜姓男子花3萬元（台幣，下同）網購輔仁大學假學位證書及偽造教師、臨床心理師證照，2020年起先後在屏東、台南、高雄多校任教，甚至考上正式教師，至教育部要求補件才露餡。屏東地院依偽造公印文、行使偽造特種文書等罪判刑2年，得易科罰金，可上訴。他曾任教的學校得知證件造假，很錯愕。

縣府教育處表示，將撤銷聘任事宜，未來教師甄選錄取人員到校報到當日，會請學校登錄人力系統，以利查核證書正確性；是否追繳薪資，會再與法制單位研議。

判決指出，姜男2020年9月花錢委託網路賣家偽造輔大臨床心理學系學士、碩士學位證書，連校長、院長印文都造假。同年應徵屏東原鄉某國小代理專任輔導教師，隔年又偽造教師證，任教近4年離職後，再持偽造證件應徵台南某私立高職輔導教師，任教1年；隔年通過屏東縣正式教師甄選，8月分發至內埔鄉某國小擔任專任輔導教師。教育部要求補交相關證明，人事室也多次催繳，姜男始終無法提出，並以生涯規畫為由離職。

不料姜男離職後仍未收手，今年2月再持假證件到高雄某私立高職任教。校方表示，甄選時查驗正本、影本，錄取後曾接獲不具名電話質疑。今年3月中旬警方到校帶人，隨後向輔大、教師證核發單位查證，發現姜男大學並非畢業，教師證字號查無資料。姜男雖坦承犯行，卻長期反覆造假，嚴重損害學位及教師資格認證制度公信力，法官判刑兩年，可上訴。

精華 FAQ

  • 他花3萬元網購輔仁大學假學位證書，並偽造教師與臨床心理師證照，之後以這些文件應徵多所學校，從代理輔導教師一路做到正式教師。

  • 案件橫跨屏東、台南、高雄等地，包含國小與私立高職等不同學校；他先後任教近6年，直到教育部要求補件、警方查證後才被揭穿。

  • 屏東地院依偽造公印文、行使偽造特種文書等罪判刑2年，可易科罰金；教育處則表示將撤銷聘任，並研議是否追繳已領薪資。

教育部

上一則

新聞評論／風電國家隊沉船 拖累銀行台電 政府裝沒看見

下一則

政治獻金案二審 柯文哲不認罪 李文宗部分認罪 李文娟全認罪

延伸閱讀

外籍生被控性侵不起訴 屏縣要求補習班停聘 侵害工作權判賠

外籍生被控性侵不起訴 屏縣要求補習班停聘 侵害工作權判賠
退房有菸味 旅館櫃台人員逕自刷客人卡索賠 遭判刑

退房有菸味 旅館櫃台人員逕自刷客人卡索賠 遭判刑
護航弟拿學校標案 抬高科大前總務長涉貪重判 獲留任又遭約談

護航弟拿學校標案 抬高科大前總務長涉貪重判 獲留任又遭約談
到處裝針孔…台大牙醫系男生偷拍16人 同學、前女友都受害

到處裝針孔…台大牙醫系男生偷拍16人 同學、前女友都受害

熱門新聞

曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
中華稀有姓氏文化交流協會今在台中成立。圖／台中市政府提供

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

2026-10-17 16:56
一名貴婦指控餐廳服務生將紅酒滴到她的名牌包上，要求賠償。（圖／AI生成）

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

2026-10-12 20:27
中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民自行發想國慶表演節目，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場，遭外交部否決。（圖／民眾提供）

雙十扛轎彩排畫面惹議 台駐馬紹爾大使閃辭

2026-10-13 21:28
對於沈伯洋父親企業遭中國制裁，陸委會副主委梁文傑15日認為兩邊觀念完全不一樣，沈父公司是在幫中國賺錢。（記者廖士鋒／攝影）

沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫中國廠商賺錢

2026-10-15 13:41
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。（路透）

台北市公共運輸獲Time Out評世界第一 擊敗新加坡香港

2026-10-17 09:19

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份