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台中刑大抓製毒男 做筆錄畫面竟無聲 法院依違反程序判無罪

記者曾健祐／台中18日電
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台中刑大抓製毒男，台中地院審理發現，警詢時錄影畫面「靜音」，以違反刑事訴訟法認定...
台中刑大抓製毒男，台中地院審理發現，警詢時錄影畫面「靜音」，以違反刑事訴訟法認定無證據力，判曾無罪。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

曾姓男子被控調配依托咪酯製毒，但因台中刑大警詢錄影無聲違反程序，法院排除相關證據，最終僅憑證詞與鑑定也無法證明製毒事實，判決無罪。

曾姓男子涉嫌購入依托咪酯、美托咪酯，在家依比例調配、加熱並分裝，台中地檢署依製造第二級毒品罪起訴。台中地院審理發現，曾落網後於台中刑警大隊警詢時，錄影畫面「靜音」，警方稱因電腦軟體不相容才缺漏音檔，中院以警詢違反刑事訴訟法認定無證據力，判曾無罪。

起訴指出，曾2025年8月向不詳人士「蕃薯」購買依托咪酯、美托咪酯的混合液，及空煙彈殼、丙二醇與甘油，在南投住處依比例混合、加熱，佐以香精調味，再裝入空煙彈殼中，製造「煙彈」。

中院發現，曾2025年9月25日、26日在台中市刑警大隊接受警詢時，錄影畫面無任何聲音，中院函詢刑大，刑大回覆稱因「電腦軟體不相容」，才沒有錄音紀錄。

中院認為，筆錄全程同步錄音，司法警察無裁量餘地，詢問嫌疑人前應詳加確認錄音設備是否正常，不得以設備未相容為由，將確保警詢時嫌疑人的供述出於自由意志的義務，轉嫁給被詢問人。

曾也辯稱沒有混合、加熱及用香精調味後裝入煙彈殼，他是直接拿原油裝到煙彈殼，供自己施用，不知為何被起訴製造第二級毒品。

中院比對相關證詞、鑑定報告，無法認定曾有依相關比例混合、加熱而製造第二級毒品，判無罪。

精華 FAQ

  • 因為曾在台中刑大接受警詢時，錄影畫面沒有聲音，警方又稱是電腦軟體不相容所致。法院認為警詢應全程同步錄音，這屬於法定程序，不能把設備問題轉嫁給被詢問人。

  • 檢方認為曾姓男子在南投住處購買依托咪酯與美托咪酯混合液、空煙彈殼及相關溶劑，依比例混合加熱後分裝成煙彈，因此依製造第二級毒品罪將他起訴。

  • 中院比對相關證詞與鑑定報告後，無法確認曾真的有依比例混合、加熱並製造第二級毒品。加上警詢程序違規，關鍵證據被排除，最終認定罪證不足而判無罪。

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