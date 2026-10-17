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美籍夫妻遊台灣觸摸海龜遭送辦 稱「不知道不能摸」

記者潘奕言／屏東18日電
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2名美國籍遊客15日在小琉球花瓶岩摸海龜，遭民眾錄影通報。海巡獲報趕往現場帶回2...
2名美國籍遊客15日在小琉球花瓶岩摸海龜，遭民眾錄影通報。海巡獲報趕往現場帶回2人，依涉違反野生動物保育法解送台灣屏東地方檢察署偵辦。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

一對美籍夫妻在屏東小琉球沙灘觸摸綠蠵龜，被民眾拍下報案，海巡查證後依野保法將兩人移送屏檢偵辦。

一對美籍夫妻15日上午11時許在屏東小琉球知名景點花瓶岩沙灘觸摸海龜，民眾見狀報案，第五岸巡隊小琉球安檢所人員到場比對蒐證影像，並對兩人做調查筆錄，隔天連夜以海巡艇跨海解送至屏東地檢署偵辦。

第五岸巡隊安檢所人員當日抵達花瓶岩沙灘，檢視民眾提供的錄影畫面，確認56歲石姓男子及54歲李姓妻子身形及特徵與影像吻合，涉嫌違反野生動物保育法，依法帶美籍石姓男子及李姓女子回安檢所查驗身分與製作詢問筆錄。

兩人雖在做筆錄時聲稱，不知道台灣法律規定不能觸摸海龜，但海巡人員請示檢察官後，考量司法管轄程序，16日深夜仍由海巡艇安排專案「跨海押解」，移送屏檢偵辦。

第五岸巡隊指出，兩人觸摸的海龜經屏東科技大學野生動物保育服務中心確認為綠蠵龜，屬一級保育類野生動物，依野生動物保育法不得騷擾、虐待、獵捕或宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；導致野生動物死亡者，更將面臨兩年以下有期徒刑或最高50萬元罰金。

小琉球9月1名德國籍遊客摸海龜遭法辦，第五岸巡隊呼籲遊客，於岸際或海域從事親水遊憩時，務必遵守「不觸摸、不踩踏、不餵食、不驚擾」原則，保持友善距離；發現違法破壞生態行為，可撥海巡「118」報案專線通報。

精華 FAQ

  • 兩人被指在屏東小琉球花瓶岩沙灘觸摸海龜，遭民眾目擊並錄影報案。海巡到場比對影像後，確認涉案情形並展開調查。

  • 第五岸巡隊先查驗民眾提供的影像與兩人身分，再製作筆錄，之後請示檢察官，最後以海巡艇跨海押解，移送屏東地檢署偵辦。

  • 因被觸摸的是綠蠵龜，屬一級保育類野生動物，依法不得騷擾、觸摸或獵捕。海巡呼籲遊客遵守不觸摸、不踩踏、不餵食、不驚擾原則。

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