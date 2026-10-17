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台「緝毒英雄」助毒犯與前妻親熱 約定買百萬小提琴為報酬

記者巫鴻瑋張宏業／台北17日電
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文章摘要整理：

前調查局澎湖站組長陳麒元被認定多次假借辦案名義借提毒犯，收賄並安排人犯與前妻親密接觸，橋頭地院依違背職務收賄等4罪判刑14年6月。

調查局澎湖調查站前組長陳麒元，多次以偵辦案件為由，違法借提毒犯，不僅讓人犯與前妻在調查處廁所內發生親密關係，還收受iPhone賄賂，甚至期約購買百萬小提琴，橋頭地院昨依違背職務收賄共四罪，判處陳男應執行14年6月徒刑。

陳麒元是調查班42期，投入緝毒工作長達10年，績效不錯，曾任澎湖縣調查站組長，有「緝毒英雄」稱號，收賄事件爆發後已被停職，考績會將從重議處，最重可記兩大過免職。

法院調查，陳姓男子因毒品案，2019年9月遭警方拘捕，為求陳麒元協助，陳男指示王姓第二任前妻購買1支iPhone手機交給陳麒元，陳麒元收下後，以偵辦案件為由，將羈押在桃園看守所的陳男借提到桃園市調查處，讓陳男與王女見面，並在廁所發生性行為。

2020年3月，陳麒元再以相同理由借提陳男，讓陳男與第一任李姓前妻及兩人所生子女見面，同樣讓陳男與李女在廁所內發生性行為。陳麒元此部分被依違背職務收賄罪判刑12年，王女依交付賄賂罪判刑1年6月。

另外，2020年11月，陳麒元將在高雄2監服刑的陳男，借提到南機站，讓陳男與兩任前妻及子女見面、並使用手機與外界聯繫，也讓陳男與王女在廁所親密，自己負責把風。

2021年，陳麒元有購買高價小提琴需求，又將陳男借提到台南市調查處，對方表示願出資100萬供他買琴，作為繼續享有特殊待遇的對價，當天陳麒元再安排陳男在廁所與王女、李女親密，詎料事後對方未依約付款。

陳麒元之後再以辦案為由，借提在高雄監獄服刑的江姓男子，帶江男與親友見面，向江男透露想買高價小提琴，事隔半年，陳麒元再借提江男，表示小提琴已漲到65萬，江男同意出資12萬為對價，陳麒元事後向江母索討，又遭拒絕，始終未取得款項。

此部分法院依違背職務期約賄賂罪，判處陳麒元10年10月徒刑，江男依期約賄賂罪判刑8月。

陳麒元為避免安排人犯與前妻見面一事曝光，指示不知情調查官，銷毀借提當日製作的錄影光碟，判刑8月。

判決指出，陳麒元身為犯罪調查的司法警察，卻為圖私利，假借辦案名義多次借提人犯，使他們脫離監所接見、通訊及戒護程序，破壞監所管理秩序及刑罰、羈押執行目的，還以此作為收受、期約賄賂對價，又銷毀錄影光碟，破壞偵查卷證完整性，四罪合併應執行14年6月徒刑。

精華 FAQ

  • 法院認定他多次假借偵辦案件借提人犯，安排其與前妻在調查處廁所親熱，並收受iPhone與期約百萬小提琴等對價，嚴重破壞羈押管理與偵查秩序。

  • 橋頭地院認定陳麒元犯4罪，合併應執行14年6月；其中一部分判12年，一部分判10年10月，另因銷毀錄影光碟判8月。王女判1年6月，江男判8月。

  • 陳麒元原本是調查班42期，投入緝毒工作約10年，績效不錯，曾任澎湖站組長而有「緝毒英雄」稱號；但後來被查出濫權收賄，現已停職並面臨重懲。

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