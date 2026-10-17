台南運鈔車長監守自盜 支開新人劫走1450萬 4嫌落網全收押

AI摘要 文章摘要整理： 台南郭姓保全趁同車新人離開時，駕走運鈔車劫得1450萬元，警方迅速逮回4嫌並追回大部分贓款，檢方認有逃亡串證之虞收押禁見。

台南市郭姓保全本月8日駕駛運鈔車至蝦皮智取店等商家收款，將同車新人支開後，獨自駕車逃逸，劫走車內1450萬元（台幣，下同，約44.68 萬美元），警方獲報逮捕郭姓兄弟檔在內4名嫌犯，追回1255萬元，檢方認郭男等4人涉嫌重大，且有逃亡串證之虞，依業務侵占、洗錢罪聲押禁見獲准。

警方調查，涉案的郭姓兄弟檔、劉姓及王姓男子4人年紀均在30歲以下，其中1名共犯女友也列關係人，迄今未到案，警方將約談她說明。

據了解，郭男聲稱因缺錢花用，才出此下策，據調查，郭男債務僅10多萬元，但案發後他並未將贓款用來還債，反而砸錢買了權利車，顯然並非因債務逼急監守自盜，警方對其說詞持保留態度，擴大偵辦。

警方調查，郭男駕駛運鈔車行經台南安平區健康路時，藉故將另名保全支開，隨即駕駛運鈔車逃逸至南區永成路上棄置，並自運鈔車內金庫，專挑千元大鈔收刮於自備提袋內，得手1450萬元後，騎乘事先準備好的機車逃逸。

專案小組逐層抽絲剝繭，迅速掌握另有劉姓、王姓、郭姓等3名共犯協助郭男逃匿，循線至台中市西屯區、台南市東區等處，拘提四嫌到案，查扣贓款1255萬元，以及用贓款購得權利車、手機等物品。

台南市第6警分局副分局長蔡佳璋說，台南市一家保全公司8日傍晚至分局報案，指稱當天下午發生運鈔員監守自盜，損失金額1450萬元，分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。