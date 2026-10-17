長照悲歌 高雄78歲夫帶半身不遂妻 葬身火燒車
高雄78歲石姓夫婦昨遭火燒車奪命，妻子長期半身不遂，丈夫疑不堪照護壓力釀悲劇；衛生局曾介入長照服務，惟石男停用後結案。
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高雄78歲石姓夫婦昨遭火燒車奪命，妻子長期半身不遂，丈夫疑不堪照護壓力釀悲劇；衛生局曾介入長照服務，惟石男停用後結案。
高雄市昨天發生火燒車意外，火勢雖在3分鐘撲滅，但車內兩人已燒成焦屍，警方查出死者是78歲石姓夫妻，石妻6年前遇車禍半身不遂，丈夫疑不堪長期照護壓力釀成悲劇。高雄市衛生局表示，去年曾提供石家長照服務，但石男表示能自行照料，追蹤至今年4月結案，不料發生憾事。
警消昨天上午獲報，指停在十全3路和德裕街口路的休旅車突然起火，消防員抵達後，發現引擎仍在運轉，火勢從駕駛座竄出並燒穿擋風玻璃，由於火勢燃燒猛烈，以致死者在短時間內燒成焦屍，研判可能有助燃劑。
據了解，石姓夫妻原本住台北市，石妻6年前遭公車撞擊，導致半身行動不便，石男偕妻子搬回高雄娘家居住，疑不堪長期獨力照護妻子，發生長照悲歌。
檢警昨天相驗，但遺體碳化且無法辨識面貌，家屬一時間無法辨別，已採集家屬DNA送驗比對，下周複驗釐清死因。
高市衛生局指出，兩人均非自殺防治及精神照護列管個案，也無相關通報紀錄。長照中心於去年1月收案，提供居家、專業、交通、輔具及喘息等服務；因夫妻雙老獨居，通報社會局連結家庭照顧者支持、身障服務中心及獨居老人緊急救援等資源。
去年5月，石男主動停止使用長照服務，不過仍每月追蹤，今年3月最後訪視時，石男仍拒絕使用長照，因此於4月14日結案，沒料昨天發生悲劇。
停在十全3路與德裕街口的休旅車突然起火，消防雖在3分鐘內撲滅火勢，但車內78歲石姓夫妻已燒成焦屍，兩人不幸當場身亡。 消防到場時引擎仍在運轉，火勢從駕駛座竄出並燒穿擋風玻璃，因燃燒極為猛烈，警方研判可能有助燃劑介入，確切原因仍待複驗釐清。 去年1月起，長照中心曾提供居家、專業、交通、輔具及喘息等服務，也連結相關支持資源；但石男去年5月主動停用，3月訪視仍拒絕使用，於4月14日結案。
精華 FAQ
停在十全3路與德裕街口的休旅車突然起火，消防雖在3分鐘內撲滅火勢，但車內78歲石姓夫妻已燒成焦屍，兩人不幸當場身亡。
消防到場時引擎仍在運轉，火勢從駕駛座竄出並燒穿擋風玻璃，因燃燒極為猛烈，警方研判可能有助燃劑介入，確切原因仍待複驗釐清。
去年1月起，長照中心曾提供居家、專業、交通、輔具及喘息等服務，也連結相關支持資源；但石男去年5月主動停用，3月訪視仍拒絕使用，於4月14日結案。
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