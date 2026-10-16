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翻垃圾查她喜好… 桃園跟騷男被申訴 拿刀砍女同事判6年半

記者林孟潔／台北16日電
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姜姓男子不滿女同事申訴職場不法侵害，持水果刀猛刺她後背部。桃園地院依殺人未遂等罪...
姜姓男子不滿女同事申訴職場不法侵害，持水果刀猛刺她後背部。桃園地院依殺人未遂等罪判姜6年6月徒刑。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

姜姓男子因追求女同事遭拒，長期傳訊、跟蹤並翻垃圾蒐集生活習慣，後因對方申訴職場不法侵害，持刀埋伏攻擊，法院認定構成殺人未遂，判刑6年6月。

姜姓男子追求女同事遭拒，除長期傳訊息騷擾，還從垃圾桶撿「標籤」，記錄女方購買飲料的時間與喜好的甜度、冰量。姜不滿女同事申訴職場不法侵害，持水果刀猛刺她後背部，女方送醫保住性命。桃園地院依殺人未遂等罪判姜6年6月徒刑，台灣高等法院昨駁回他上訴。

姜多次追求女同事不成，除以LINE反覆傳送「為何不理我」、「妳手機攝像頭我破解很久了」等訊息，更從垃圾桶撿拾女同事購買手搖飲的標籤，貼在筆記本內，記錄飲料種類、糖度、冰量、分店及購買時間，掌握飲食喜好及作息。

女同事心生畏懼，向公司申訴職場不法侵害，姜承諾刪除女同事的照片、影片，不再跟蹤或騷擾，卻也因此萌生殺機。2025年3月26日下午2時許，姜帶刀埋伏於飲料店外，待女方點餐時自背後猛刺一刀，女同事肺部撕裂傷、氣血胸、後背穿刺傷，送醫急救未喪命。

姜坦承持刀刺女同事，但否認殺人未遂犯行，聲稱只想傷人、沒有要殺人。桃園地院認為姜拿刀刃長約18公分的水果刀，猛力刺擊人體胸背要害部位，傷口深達5公分，具殺人不確定故意。

桃院審酌姜未以理性方式處理挫折，反而持續跟蹤騷擾，更持刀攻擊人體要害，造成女同事受傷，且案發後阻礙他人救治，犯罪情節重大，依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金；另依殺人未遂罪判6年6月徒刑。姜上訴，高院認為一審認事用法無違誤，沒有違背法令之處，維持6年6月刑期。

精華 FAQ

  • 他不僅持續以LINE傳送騷擾訊息，還從垃圾桶撿回手搖飲標籤，記錄女方的飲料種類、糖度、冰量、分店與購買時間，藉此掌握作息與喜好。

  • 女同事向公司申訴職場不法侵害後，姜雖口頭承諾停止騷擾，卻在2025年3月26日於飲料店外埋伏，待她點餐時持水果刀從背後猛刺。

  • 法院認為他持刀猛刺胸背要害，刀刃長約18公分且傷口深達5公分，足見具殺人不確定故意；桃園地院判6年6月，高院駁回上訴維持原判。

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