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硃砂入中藥致鉛中毒 40人受害... 盛唐中醫負責人判5年定讞

記者林孟潔／台北16日電
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盛唐中醫。(本報資料照片)
盛唐中醫。(本報資料照片)

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文章摘要整理：

台中盛唐、九褔中醫因違法使用硃砂、鉛丹製藥，造成約250人服用、近40人中毒，最高法院15日駁回上訴，相關負責人與藥商刑責全數定讞。

台中市盛唐、九褔中醫6年前使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」造成250人吃下肚、近40人中毒，包括已故前議長張宏年一家都受害，一審依藥事法等罪重判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑，二審改判5年徒刑，同案被告九福醫師洪彰宏一審被依販賣禁藥等罪判刑7年2月，二審改判6年徒刑；中藥商歐國樑一審判刑6年，二審改判4年2月徒刑；另欣隆藥業公司一審判罰金80萬元，二審改判70萬元。最高法院15日均駁回上訴確定，全案定讞。

檢方起訴指出，衛生署1991年公告不得使用硃砂、鉛丹製口服藥，2005年公告硃砂為禁藥，從病例發現有250人、1157人次服用盛唐、九褔開立摻有硃砂、鉛丹的中藥，患者介於5歲至80歲間。

一審認為，歐國樑、洪彰宏2016年起共同製造含硃砂的偽藥「珍珠五寶粉」，洪分裝成每小瓶6000元賣給患者。兩人2018年起因疏失，誤將「鉛丹」當成「硃砂」，而把鉛丹摻入珍珠五寶粉持續買給患者，造成辜姓患者重傷、多人鉛中毒。

呂志霖則是在大陸習得的「朱代粉」用於治療鎮靜、安神的藥效有限，為解決病患的失眠症，2017年向歐國樑買一斤硃砂，遇有嚴重失眠、需安神患者，就改以硃砂入藥，取代朱代粉功效，後同樣因歐誤將鉛丹當成硃砂賣給呂，呂持續開給患者釀鉛中毒。

盛唐中醫負責人呂志霖（原名呂世明）。(本報資料照片)
盛唐中醫負責人呂志霖（原名呂世明）。(本報資料照片)

台中地方法院一審依1064個供應、調劑禁藥及偽造文書罪判呂志霖7年6月；依100個販賣禁藥罪、販賣禁藥致重傷罪等判洪彰宏7年2月；依10個製造禁藥罪、販賣禁藥致重傷罪等判歐國樑6年，欣隆藥業判罰金80萬元。

二審指出，一審是以患者就診次數論罪，但考量患者就醫可預見若非痊癒會繼續看診，是接續行為，應論接續犯，且呂、洪製造販賣禁藥與過失傷害有想像競合，且審酌呂有再向部分被害人賠償調解，而撤銷改判。

精華 FAQ

  • 最高法院15日駁回上訴，呂志霖判5年、洪彰宏判6年、歐國樑判4年2月，欣隆藥業罰金70萬元，全案確定定讞。

  • 檢方指控醫師與藥商違法使用硃砂、鉛丹製作與調劑中藥，且一度把鉛丹誤當硃砂加入藥粉，患者長期服用後引發鉛中毒，甚至有人重傷。

  • 起訴內容指出，約有250人、1157人次服用相關藥物，年齡介於5歲至80歲。法院認定這些行為屬製造、販賣禁藥及過失傷害，因而分別量刑。

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