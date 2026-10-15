國中生遭割頸亡案 死者父反問：若殺首富之子不用賠？

新北市楊姓國中生前年被郭姓少年持刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判12、11年徒刑定讞。示意圖。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 楊姓國中生遭害致死案民事求償上訴審中，郭方律師質疑家屬捐款與財產狀況，楊父則反問若被害人是首富之子是否可免賠。

新北市楊姓國中生前年被郭姓少年持刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女分別被判12、11年徒刑定讞。楊的父母、胞姊求償，民事一審判郭、林女及法定代理人賠償938萬餘元。案件上訴，台灣高等法院昨開庭，郭的律師林月雪欲調查楊家財產，質疑捐款500萬是「故意減少資產」，楊父反問若被殺害的是首富之子，是不是一毛錢都不必賠？

楊18歲冥誕，雙親捐500萬元給新北市清水國中成立獎助學金，幫助清寒學子，但是林月雪除主張家屬捐款是「故意減少資產」，也質疑楊父租金收入增加、各界善款利息也有收入。

楊父表示，財產多少與被告應負的賠償責任毫無關聯，若賠償責任還須視被害人家屬財力而定，試問若郭、林女殺害的是首富的孩子，是不是不必賠？

他說，感激人民的愛心善款，但絕沒想要用兒子離世來發財，善款沒有留作私用，捐出500萬目的是幫助學習成績達一定標準的清寒學生，不要走偏人生之路，變成下一個站在少年法庭上的被告。

楊家委任律師李惠暄指出，家屬知道拿不到賠償金，希望透過法院判決，爭取公平、公理與正義。但林月雪認為此說法是「道德綁架」，庭後竟批評李「法律人之恥」。

林月雪於割頸案刑庭開庭時，曾稱「沒有錢所以無法提和解」，並不斷在郭回答法官問題時給予「提示」被制止，甚至在高院走廊上警告犯罪被害人保護協會不能與記者接觸。

精華 FAQ Q1：這起割頸致死案的刑事與民事結果各是什麼？ 刑事部分，郭姓少年與教唆的林姓少女分別被判12年、11年徒刑定讞；民事部分，一審則判郭、林女及法定代理人須賠償楊家938萬餘元。

Q2：郭方律師在高院為何要調查楊家財產？ 郭的律師主張楊家捐出500萬元可能是故意減少資產，並質疑家屬還有租金收入與善款利息，因此希望調查財產狀況，作為賠償責任的爭點。

Q3：楊父對「家屬財力影響賠償」的說法怎麼回應？ 楊父認為財產多寡與被告應負的賠償責任無關，若賠償要看被害人家屬財力，那麼若被害的是首富之子，難道就可以一毛錢都不用賠。

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