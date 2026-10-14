精舍命案王薀交保「信徒獻房」 短暫同居未婚妻45天再回籠

王薀虐死女信眾日前以600萬元交保，高院今評議後撤銷，當庭裁定羈押。(記者謝亞庭／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 王薀因精舍命案一審判12年後獲600萬元交保，經檢方抗告與高院重審，法院認為其逃亡風險升高，最終裁定撤銷交保並羈押。

精舍領袖兼作家王薀（王江鎮）涉虐死蔡姓女信眾，一審被判刑12年，案件上訴審理中。王日前獲准以600萬元(台幣，下同，約18.6萬美元)交保，經檢方抗告成功，台灣高等法院於今午召開羈押庭訊問；王到庭強調，他獲釋期間謹遵法院命令，未有違規情事，但合議庭認為他逃亡可能及風險提高，最終撤銷交保裁定，王羈押回籠。

王薀捲入精舍命案，從偵查至審理期間遭羈押599天，日前聲請具保停押，獲准以600萬元交保，再責付律師羅秉成、張寧洲、吳維雅，並施以科控、個案報到、境管等防逃。對此，檢察官抗告主張，原裁定是否足以防止逃匿，有理由不備的違法之處，請求撤銷。

最高法院認為，王薀成立宗教團體約30年，擁有道場、居所等至少10處，甚至與前妻的夫妻剩餘財產分配訴訟中，曾要求對方給付達1.3億元，可見他財力雄厚，且有海內外信眾支援，有脫罪藏匿或逃亡境外的可能，撤銷發回更裁。

高院今午傳喚王薀到庭訊問。王語帶懇切地說，獲釋這45天以來，他每天早晚定期報到，還親自致電科控中心，就是為了確認有無報到成功，絕不逃亡。

王薀的律師也替他辯護稱，王與前妻的官司自2014年纏訟數年，他雖請求逾1.3億元，但經調解後只拿到2戶房產，沒能取得現金，加上他偵查期間被扣走2700萬元現金，手邊已無資產可運用，就連被害家屬的和解金，也多是與人商借，如今可說是「阮囊羞澀」。

律師指出，本案屬於暴力犯罪，過去情節更為嚴重的「媽媽嘴」命案，被告至多也只有300萬元交保，王薀卻以600萬元高額交保，且獲釋後未有違規情事，並無逃亡之虞，請求法院維持具保停押裁定。

對此，法官也當庭向王薀確認住所及名下資產。王表示，目前他與未婚妻女友同住，住處則是由學生合資購買，登記在一名醫生信徒名下。

王薀稱，由於目前身體狀況欠佳，加上他遭長年羈押，房屋久未打理遭逢淹水，只有幾位學生會來幫忙打掃；至於過去他授課的講堂，多為信徒協助承租、支付租金，未經他手，現在也多停用閒置，目前僅持有一間位於新店的房產，靠著微薄的積蓄過活。

王薀也透露，案發後他與2名女兒、前妻均已斷聯，不清楚3人的職業及動向。

檢方認為，王薀涉犯重罪，且在本案死者離世後，隨即創建群組研擬如何應對檢警，意圖脫罪，一審遭重判12年；另王涉拘禁、害20年女信徒失明，被依私行拘禁致重傷害等罪，二度起訴在案，無論是逃亡、勾串的可能及風險均升高，具羈押的原因及必要。

檢方指出，王薀在宗教團體中權勢甚高，居核心犯罪地位，他雖稱身心狀況不佳，卻沒有提出資料佐證，無具保停押事由，建請法官駁回。

高院合議庭評議後，認定王薀兩案在身，逃亡的可能及風險已然加深，縱使有責付3名律師，並施以科控及限制出境、出海等，仍不足以確保後續審判程序進行及刑之執行，當庭裁定羈押。可抗告。