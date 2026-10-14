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台中婦人陳屍家中有多處傷口 37歲兒目光呆滯殺人罪嫌移送

記者游振昇／台中即時報導
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台中市大雅警分局偵辦婦人陳屍家中案，今天依殺人罪嫌將她兒子移送地檢署偵辦。(記者...
台中市大雅警分局偵辦婦人陳屍家中案，今天依殺人罪嫌將她兒子移送地檢署偵辦。(記者游振昇／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台中潭子區周姓婦人陳屍家中，檢方相驗發現多處骨折與外傷，疑有外力介入；同住的37歲兒子到案後保持沉默，已依殺人罪嫌移送偵辦。

台中市潭子區6旬周姓婦人12日被發現陳屍家中，檢方昨相驗發現周婦頭臉及胸部多處骨折，不排除外力介入，拘提其林姓兒子到案。據了解，婦女兒子今天在警詢中不發一語，目光呆滯，他有身心障礙問題，警方今天依殺人罪嫌將他移送地檢署偵辦。

林男在大雅分局偵查隊接受警詢時，雖然意識清楚，卻從頭到尾保持沉默，甚至拒絕夜間偵訊，警方今天再度警詢，他不發一語，目光呆滯，警方上午已依殺人罪嫌移送地檢署。

外傳周婦陳屍房內地面有血跡，警方已採證是否為她的血，並查證屋內有無疑似兇器；台中地檢署檢察官蔡明儒昨下午督同法醫相驗，初步發現周婦後腦勺血腫，鼻樑骨、右顴骨斷裂，上胸肋骨骨折，研判因中樞神經損傷或出血性休克死亡，不排除有外力介入，因此核發拘票，指揮大雅分局拘提林男到案。

經查，周婦（63歲）疑有慢性疾病，原本固定到醫療院所回診，前天下午2時許未依約前往，院方聯絡其姪女，姪女因聯絡不上周婦而報案。警消趕抵後破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，未送醫。

警消另在其他房間發現周婦的林男（37歲）在床上熟睡，他自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，雖然情緒穩定、意識清楚，但面對警方詢問始終一言不發。警方鑑識後報請檢察官到場勘驗，昨天相驗，循線釐清案發經過，今天依殺人罪嫌移送地檢署。

精華 FAQ

  • 檢方相驗發現周婦頭臉、胸部多處骨折，包含後腦勺血腫、鼻樑骨及右顴骨斷裂，上胸肋骨也有骨折，研判可能因中樞神經損傷或出血性休克死亡。

  • 警方在案發現場發現林男，且他對多次警詢始終一言不發，檢方相驗又認為不排除外力介入，因此警方先以殺人罪嫌將他移送地檢署偵辦。

  • 周婦原本未依約回診，姪女聯絡不上而報案；警消破門後發現她倒臥寢室，另在其他房間找到林男熟睡。警方也正採證地面血跡及疑似兇器，釐清案情。

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