台中婦人陳屍家中有多處傷口 37歲兒目光呆滯殺人罪嫌移送

台中市大雅警分局偵辦婦人陳屍家中案，今天依殺人罪嫌將她兒子移送地檢署偵辦。(記者游振昇／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台中潭子區周姓婦人陳屍家中，檢方相驗發現多處骨折與外傷，疑有外力介入；同住的37歲兒子到案後保持沉默，已依殺人罪嫌移送偵辦。

台中市潭子區6旬周姓婦人12日被發現陳屍家中，檢方昨相驗發現周婦頭臉及胸部多處骨折，不排除外力介入，拘提其林姓兒子到案。據了解，婦女兒子今天在警詢中不發一語，目光呆滯，他有身心障礙問題，警方今天依殺人罪嫌將他移送地檢署偵辦。

林男在大雅分局偵查隊接受警詢時，雖然意識清楚，卻從頭到尾保持沉默，甚至拒絕夜間偵訊，警方今天再度警詢，他不發一語，目光呆滯，警方上午已依殺人罪嫌移送地檢署。

外傳周婦陳屍房內地面有血跡，警方已採證是否為她的血，並查證屋內有無疑似兇器；台中地檢署檢察官蔡明儒昨下午督同法醫相驗，初步發現周婦後腦勺血腫，鼻樑骨、右顴骨斷裂，上胸肋骨骨折，研判因中樞神經損傷或出血性休克死亡，不排除有外力介入，因此核發拘票，指揮大雅分局拘提林男到案。

經查，周婦（63歲）疑有慢性疾病，原本固定到醫療院所回診，前天下午2時許未依約前往，院方聯絡其姪女，姪女因聯絡不上周婦而報案。警消趕抵後破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，未送醫。

警消另在其他房間發現周婦的林男（37歲）在床上熟睡，他自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，雖然情緒穩定、意識清楚，但面對警方詢問始終一言不發。警方鑑識後報請檢察官到場勘驗，昨天相驗，循線釐清案發經過，今天依殺人罪嫌移送地檢署。