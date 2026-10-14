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刪文沒用 網紅四叉貓肉搜網民 違個資法遭起訴

記者蔣永佑／新北14日電
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網紅四叉貓肉搜網民，違個資法遭起訴。（本報資料照片）
網紅四叉貓肉搜網民，違個資法遭起訴。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

四叉貓因與辛姓民眾黨支持者衝突後公開對方個資、判決與照片，遭新北地檢署認定涉公然侮辱、誹謗及違反個資法起訴。

網路紅人「四叉貓」劉宇（本名劉宇席）與辛姓民眾黨支持者起爭執後，揭露對方過去官司、照片、姓名與住處，稱對方是「戀童癖小草」。新北地檢署認為四叉貓公開辛的個資並貶損對方，言論與公共利益無關，依個人資料保護法等罪起訴。

四叉貓昨天於臉書回應「人生第一次被起訴，想不到我竟然會比柯文哲還早被抓去關，希望以後每天都有會客菜可以吃」。

起訴指出，四叉貓一月下旬在臉書及Threads發文，指辛姓男子跑來他臉書留言，聲稱已成功檢舉粉絲團並貼出證明，他查詢司法院裁判書系統後，稱對方是「戀童癖小草」。

四叉貓揭露辛涉及買賣兒少性影像案件部分判決內容，指對方是「練銅闢」，還隨文刊登辛的露臉個人生活照與對方自行張貼的房屋使用執照。

檢方偵訊時，四叉貓承認客觀事實，辯稱是辛先在網路攻擊他，且司法判決是可公開查詢資訊，其他則是他蒐集對方自行在臉書貼文的內容；辛則說自己非公眾人物。

檢察官認為，四叉貓張貼的刑事判決內容雖屬事實，但僅涉私德，無關公共利益，加上「練銅闢」、「戀童癖小草」等侮辱言語，自屬誹謗。四叉貓張貼辛的刑事判決、照片、姓名及含有住處地址的使用執照等個資，也屬個資法可處罰的「損害他人利益」。

新北地檢署認定四叉貓涉犯刑法公然侮辱、散布文字誹謗，以及個資法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內蒐集及利用個人資料等罪嫌，從重以非法利用個資罪論處；四叉貓事後雖刪文，檢方仍建請法官量處適當之刑，以彰法紀。

精華 FAQ

  • 他在臉書與Threads上公布辛姓男子的姓名、住處、照片與刑事判決內容，還搭配「戀童癖小草」、「練銅闢」等侮辱字眼，檢方認定已逾越言論自由範圍。

  • 檢方認為他揭露的判決內容僅涉私德，與公共利益無關；再加上散布住址等個資，屬未於必要範圍內蒐集與利用個資，並涉公然侮辱及散布文字誹謗。

  • 沒有改變。檢方指出，即使事後刪文，先前已對當事人造成影響，仍建請法院依法審酌並量處適當刑度，以維護法紀與個資保護。

柯文哲 民眾黨

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