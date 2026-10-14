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法官酒駕遭免職 轉司法事務官再犯 職務法庭判休職1年

記者林孟潔／台北14日電
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宜蘭地院法官酒駕遭免職，轉司法事務官再犯。（本報資料照片）
宜蘭地院法官酒駕遭免職，轉司法事務官再犯。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

法官張軒豪先前酒駕遭免職後改任司法事務官，卻又在任內再犯酒駕並撞傷行人，職務法庭認定情節重大，判他休職1年。

宜蘭地院法官張軒豪前年酒駕載書記官外出，警方攔檢發現酒測值達1.05毫克，張遭判4月得易科罰金之刑定讞，另被職務法庭免除法官職務，轉任台北地方法院司法事務官。詎料，張今年再度酒駕騎車撞傷人，台北地院移請司法院送懲戒，職務法庭判張休職一年，可上訴。

張是司法官班第37期結業，1999年至宜院擔任民事庭法官，2017年曾被依肇事致人傷害逃逸罪判刑確定。張因長期過量飲酒，身體有疾，曾接受移植手術，領有身心障礙證明。

張軒豪2024年8月19日晚間，於宜蘭市駕車左轉搶快、占用對向車道，遭警員攔查發現酒測值超標，宜院依不能安全駕駛罪判他4月徒刑，得易科罰金，台灣高等法院駁回上訴定讞。懲戒法院職務法庭另判張免除法官職務，轉任北院司法事務官。

張去年5月21日轉任新職，今年2月1日上午11時許，在台北市一家米糕店飲酒後，搭車到宜蘭轉運站再騎車返家，卻追撞行人，被害人下背、骨盆及手肘挫傷，張酒測值達0.35毫克。

張軒豪坦承犯行，檢方聲請簡易判決處刑，宜院再依不能安全駕駛罪判6月得易科罰金之刑。張給付被害人醫療費用、精神慰撫金共3萬6000元，被害人撤回過失傷害刑事告訴，肇事逃逸部分，檢方處分不起訴。

北院得知後，移請司法院送懲戒，職務法庭認為張的行為除違反刑事法律，也違反公務員服務法規定，審酌張先前已因酒駕被免除法官職務，轉任司法事務官卻再次酒駕、撞擊行人，判休職一年。據了解，張軒豪本想申請退休，北院指休職懲戒確定後，期滿才能處理退休案。

精華 FAQ

  • 他前年酒駕遭判刑定讞後，先被職務法庭免除法官職務，並轉任台北地方法院司法事務官，原本仍在司法體系內任職。

  • 他今年2月飲酒後騎車返家，途中追撞行人，造成對方下背、骨盆及手肘挫傷，酒測值達0.35毫克，法院再依不能安全駕駛罪判6月徒刑得易科罰金。

  • 職務法庭認為他不僅違反刑事法律，也違反公務員服務法，且先前已因酒駕被免職，卻轉任後再犯並撞擊行人，因此判休職1年，可上訴。

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