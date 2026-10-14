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離婚內情曝光 網紅教授被控不顧癌妻 帶女學生過夜

台灣新聞組／台北14日電
前妻蔡依儒公開指控台派網紅教授「蔡桑」蔡亦竹婚內多次出軌，圖為示意圖。（本報資料...
前妻蔡依儒公開指控台派網紅教授「蔡桑」蔡亦竹婚內多次出軌，圖為示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

網紅教授蔡亦竹離婚內情曝光，前妻蔡依儒指控他婚內出軌、與女學生過夜，並在她罹癌期間缺席陪伴；雙方對婚姻付出與回應也引發外界關注。

台派網紅教授「蔡桑」蔡亦竹近日離婚內情曝光，前妻蔡依儒公開指控婚內多次出軌，對象涉及其任教課程的女學生，前妻親友也爆料女方長年負擔家庭開銷，更投入資金與人脈協助蔡亦竹發展事業，卻在罹癌期間遭遇無情背叛。

蔡依儒2日發文表示，10年婚姻讓她發現蔡亦竹私下行為與表面形象的巨大落差。她表示，蔡亦竹任教實踐大學高雄分校期間多次婚內出軌，其對象也包含任教課程中的女學生。之後她罹癌接受治療，男方多次以「學校有課」為由無法陪伴，實際上卻是與學生約會出遊、過夜，讓原本就患病的她大受打擊。

親友也向《鏡週刊》透露，蔡依儒對婚姻相當盡心盡力，結婚時贈送勞力士手表、名牌西裝，購買賓士休旅車供蔡亦竹通勤，他想轉型當YouTuber時也安排攝影棚、妝髮等團隊經營，後來又成立公司、聘請員工助他拓展服飾事業。此外，女方家世不凡，其父為台語詩人蔡奇蘭，當初也曾過戶一棟房產給他。

針對爆料，蔡亦竹僅簡單發文「10年互相扶持和關懷相處，是人生重要的歲月跟回憶」，並承認離婚是他的錯，對前妻「除了感謝還是感謝」，至於淨身出戶一事，他則指出前妻「結婚前家境好我很多」、「一起生活時負擔比對方少很多」，因此一個人離開是剛好的事。不過事後文章已被刪除。

對此，蔡依儒表示，會發聲是因為蔡亦竹發文試圖洗白，才會公開部分細節，然而「過去的就留在過去」，她生活和身體狀況都愈來愈好，已不想再回頭談論這段婚姻，因此不會再針對此事回應，謝謝大家的關心。

精華 FAQ

  • 蔡依儒指控蔡亦竹在10年婚姻中多次出軌，對象甚至包含他任教課程的女學生，且在她罹癌治療期間仍以工作為由外出約會、過夜。

  • 親友表示，她不僅長年負擔家庭開銷，還曾送名錶、名牌西裝與賓士休旅車，並出資協助他轉型、成立公司與拓展服飾事業。

  • 蔡亦竹曾簡短發文，稱10年婚姻是重要回憶，也承認離婚是他的錯，並感謝前妻；但相關文章後來已被刪除，未再進一步說明。

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