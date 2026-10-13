恐嚇漁電共生廠商 台泥綠能幹部收回扣7000萬遭訴

台泥綠能公司前總經理特助莊松暉，恐嚇義竹漁電共生案場包商須「打點上級長官」，藉此收受回扣。(圖／取自台泥綠能公司網站)

AI摘要 文章摘要整理： 台泥綠能爆發漁電共生工程回扣案，前特助莊松暉等人涉恐嚇請款、護航廠商得標並收受逾7000萬元回扣，遭台南地檢署起訴7人。

台泥百分百轉投資的台泥綠能 公司，前總經理特助莊松暉涉恐嚇漁電共生下包廠商須「打點」才能請款，得手180萬元(台幣，下同，約5.7萬美元)，莊松暉又夥同時任資深經理王力耕、副理暨工地主任謝文偉護航廠商得標，收受逾7000萬元(約222.2萬美元)回扣，台南地檢署昨依背信、恐嚇取財等罪起訴莊男等7人。

起訴指出，台泥綠能子公司負責「台泥嘉謙綠能義竹漁電共生案」，該案場再由下包綠能公司進行土地開發，莊松暉知悉該綠能公司急需資金周轉，2022年6月，聯繫王姓負責人，暗示須付1500萬元「打點上級長官」，否則可能請不到工程款，若同意給付，還能介紹承攬三期案場。

檢方查出，王姓負責人最終同意分三期支付500萬元，2022年8月在高鐵台南站交付180萬元，結果不僅沒拿到工程款，也沒承接到三期案場工程，但莊松暉持續索討剩餘款項，憤而報案。

另外，義竹一期案場工程擔任電機公司下包的張姓業者，結識謝文偉後，2022年得知即將進行二期案場統包工程建置，因而向謝男表示有意透過電機公司得標，並願給予回扣。

謝文偉向王文耕回報、王文耕再告知莊松暉，雙方談妥以訂立較嚴格審查規範方式，護航張姓業者；張男將回扣用隱藏在「機電工資」費用中，得標後分期給付2990萬元。

檢方還發現，王立耕得知大陸太陽能模組代理商連姓總經理願給回扣，3人以同樣手法讓連男公司得標嘉謙綠能公司、以及另個台泥持股的嘉和綠能公司案場，獲取回扣費逾4200萬元。

王立耕3人取得款項後，以分次小額存款存入帳戶，或匯往海外帳戶等方式掩飾不法金流；莊松暉去年11月間還與黃姓律師、張姓廠商偽製不實勞務工作承攬契約書，隱匿犯罪所得來源。