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台爆隨機殺人 桃園吸毒男尾隨25歲女進家裡割頸 還闖鄰宅縱火

記者朱冠諭陳俊智／桃園即時報導
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桃園市八德區強盜殺人命案，警方移送涉嫌重大的林姓男子。（記者陳俊智／翻攝）
桃園市八德區強盜殺人命案，警方移送涉嫌重大的林姓男子。（記者陳俊智／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

桃園林姓男子疑吸食毒品後隨機尾隨盧姓女子返家行凶，持刀攻擊並縱火致其死亡，案後又闖鄰宅放火，警方已逮捕送辦。

桃園市36歲林姓男子11日疑似吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品後精神恍惚，隨機尾隨素不相識的25歲盧姓女子進入租屋處，涉嫌持刀攻擊盧女頸部，還在屋內縱火，導致盧女傷重不治。林男行凶後疑似為混淆警方追查，又闖入隔壁民宅，在屋內另外2處放火，隨後趁亂逃逸。警方循線逮捕林男，發現他精神恍惚、不願交代案情，已採集檢體送驗，今天依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園市消防局11日清晨6時許接獲通報，八德區永忠街一處民宅發生火警，立即派遣11輛消防車、25名消防人員前往搶救。消防人員進入屋內搜救時，發現盧女倒臥地上，頸部有明顯刀傷，身上還有大面積燒燙傷，當時已無生命徵象，緊急送往聖保祿醫院搶救仍宣告不治。

警方事後調閱周邊監視器，循線在附近查獲林男，並從他身上查獲喪屍煙彈。警方調查，林男有毒品、竊盜前科，與盧女素不相識，懷疑他案發前曾吸食毒品，精神處於異常狀態，隨機尾隨盧女返回租屋處，進屋後疑似向盧女索取金錢未果，竟持刀朝她頸部攻擊。

桃園市八德區永忠街11日清晨發生火警，25歲盧姓女子遭人持刀攻擊頸部，身上還有大...
桃園市八德區永忠街11日清晨發生火警，25歲盧姓女子遭人持刀攻擊頸部，身上還有大面積燒燙傷，送醫不治。警方查出36歲林姓男子涉嫌行凶後縱火，還闖入隔壁民宅另外2處放火，疑似企圖混淆警方追查。（記者朱冠諭／翻攝）

盧女遭攻擊倒地後，林男涉嫌在屋內縱火，隨後逃往隔壁民宅，又在屋內另外2處放火，疑似企圖藉由多處火警混淆現場，增加警消及警方追查難度。警方目前仍在釐清3處起火點與林男行凶、逃逸的先後經過。

林男落網時精神恍惚，面對警方詢問始終不願交代案情，究竟是否因吸毒失控行凶，或與索討金錢有關，仍待調查。警方已採集檢體送驗，確認是否施用毒品，今天完成警詢後，依殺人罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦，持續釐清犯案動機及縱火情節。

案發後，盧女友人12日在Threads上發文悼念死者，「如果可以，我一定替妳報仇」，該友人也感慨社會治安差，指盧女單純善良，不應該承受這種痛苦；有網友肉搜林男身分，發現他曾在民間救護車任職，臉書還寫著「成就未來，做一件有意義的事，不一定有人記得我們，但是我們在防疫上不可或缺」勵志語言，前後行為落差讓眾人直呼吸毒害人。

「希望吸毒殺人者被判死刑！」民進黨桃園市議員黃瓊慧也在網友發文底下留言，質疑這個社會怎麼了，「到底為什麼要如此對待一個正值青春年華的善良女孩，她什麼都沒有做就這樣離開了」。

精華 FAQ

  • 36歲林姓男子疑吸食毒品後精神恍惚，尾隨25歲盧姓女子進入租屋處，先持刀攻擊其頸部，再在屋內縱火，導致盧女傷重不治。

  • 林男離開原屋後，疑似為混淆警方追查，又闖入隔壁民宅在屋內另外2處放火，之後趁亂逃逸。警方正釐清各起火點與行凶、逃逸順序。

  • 警方循監視器在附近逮捕林男，並在他身上查獲喪屍煙彈，已採集檢體送驗確認是否施用毒品，今天依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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