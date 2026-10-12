槍擊角頭入獄15年 少年殺手考統測 「無復歸社會急迫性」遭阻

廖國豪17歲時槍殺角頭翁奇楠被判刑30年定讞，廖服刑至今近15年，在獄中取得空中大學學士學位，近年想戒護外出報考統測，遭彰化監獄三度否准。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 槍殺角頭入獄的廖國豪申請戒護外出考統測遭拒，提告後法院雖肯定其進修意願，仍認定因刑期尚長、申請程序欠缺且不符規定，駁回其訴訟。

犯案時17歲的「少年殺手」廖國豪2010年槍殺角頭翁奇楠被判刑30年，向彰化監獄申請戒護外出考四技二專統一入學測驗被否准，提行政訴訟。台中高等行政法院嘉許廖努力進修，但認定彰監以他殘刑長「無復歸社會急迫性」否准有理由，判決駁回；可上訴。

廖國豪2011年12月入監，為參加2025學年度統測，2024年12月向彰監申請戒護外出考試，彰監以他刑期仍有15年多，無復歸社會急迫性，否決申請。

廖提行政訴訟，主張出監想從事資訊工程，為取得專門職業技術人員執業資格，2023學年度起向彰監請求准予戒護外出參加統測，申請期間有其他受刑人申請獲准，唯獨他連3年被否准，顯有差別待遇；彰監兩度遴選他戒護外出考試，卻在被矯正署否准後，疑揣摩上意，無視他念書、備考需求，修改他個別處遇計畫刪去關於四技二專內容。

彰監稱，曾遴選廖參加2022、2023年統測，經報請矯正署核示，以距離徒刑終結仍有18年多，不具復歸社會急迫性為由否准，後來以殘刑期過長，參加考試對行刑無實益而未再遴選他，因此他需自行依規申請；廖在未事先申請、具體載明外出規畫下，就先報名2025年統測，不符規定，其情形也和其他經核准戒護外出考試的受刑人不同，不能因否准就說是差別待遇。

中高行查出，廖提出申請未記載外出時間、聯絡人及處遇關聯性，不符規定，2025年統測報名期限至2024年12月18日，他同月26日才申請，逾報名期限。法院認定，廖服刑完成高中學歷、取得空中大學學士，積極向上、努力進修，想再學其他專業技能尋求突破，固值嘉許，但他罪刑重、刑期長，彰監以他復歸社會尚非急迫，為否准的決定，難認有裁量逾越或濫用，判處駁回。