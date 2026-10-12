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高雄2歲女童墜樓不治、1歲弟身上也有傷…父母涉凌虐收押

記者張議晨石秀華／高雄12日電
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高雄市8日晚間驚傳2歲女童墜樓案，延至9日不治；檢警查出女童父母涉嫌凌虐女童致死...
高雄市8日晚間驚傳2歲女童墜樓案，延至9日不治；檢警查出女童父母涉嫌凌虐女童致死，1歲兒亦遭凌虐受傷，女童父母被檢方聲請羈押獲准；示意圖。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄2歲女童疑遭虐送醫不治，檢警並發現1歲弟弟也有傷勢，進一步查出父親涉毒及父母涉兒虐，法院已裁定羈押禁見。

高雄市兩歲熊姓女童受重傷本月8日被送醫，急救不治，醫院檢查女童全身瘀血，懷疑遭虐通報，女童熊姓父親、鄧姓母親稱是在家中樓梯摔倒，但檢警相驗女童疑遭虐，發現一歲弟弟也受傷，且熊男吸毒，前天深夜依傷害致死等罪聲押禁見熊男、鄧女獲准。

據了解，熊姓男子做工、鄧姓女子無業，夫妻育有三名子女，死亡的女童排行老二，未滿七歲姊姊已由高雄社會局安置，一歲弟弟先於醫院接受檢查治療，將由社會局安置。社會局表示，該家庭並無通報紀錄，也不是列管高風險家庭，後續配合調查。

熊姓女童8日晚間由父母送醫，父母向院方表示，女童從樓梯墜落，但醫護人員見女童身上多處瘀血，高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診室和小兒科部醫師主動發覺傷勢異常通報警方及社會局，高雄長庚醫院迅速協助治療，但9日上午女童因傷重宣告不治。

檢警相驗女童死因時，女童的母親仍稱女兒上周曾從家中樓梯摔下，身上才有瘀血，不料8日晚間又從樓梯摔下，沒想到送醫不治，對於女兒身亡也感到相當難過。

檢警在調查過程發現死亡的兩歲女童的一歲弟弟亦受有疑似虐待的體傷，檢察官於10日晚間訊後認女童父親和母親共同涉犯故意對兒童犯傷害及對未滿七歲之幼童妨害發育罪嫌，且父親另涉犯施用毒品及施用毒品駕車公共危險罪嫌重大，並有羈押原因及必要，向高雄地院聲請將夫妻二人羈押，主任檢察官甘若蘋及檢察官邱于芳並於10日晚10時30分親自蒞庭，經法院於深夜認定犯罪嫌疑重大，裁定羈押禁見獲准。

精華 FAQ

  • 女童由父母送醫時聲稱是從樓梯摔落，但醫護人員發現她全身多處瘀血，傷勢明顯異常，因此主動通報警方與社會局介入調查。

  • 除了2歲女童傷重不治外，檢警還發現她1歲弟弟身上也有疑似虐待的體傷，顯示家中不只一名幼童可能長期遭受不當對待。

  • 檢方認定父母共同涉犯故意對兒童傷害及對未滿7歲幼童妨害發育等罪，父親另涉毒品與毒駕公共危險，法院最後裁定羈押禁見。

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