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美男貪上萬美金受託帶行李來台 藏海洛因逾2.8公斤

記者陳恩惠／桃園即時報導
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美國籍男子為貪圖上萬元美金報酬，特地到寮國幫人攜帶藏有總純質淨重2836.42公...
美國籍男子為貪圖上萬元美金報酬，特地到寮國幫人攜帶藏有總純質淨重2836.42公克的海洛因毒品來台，桃園地檢署偵結，依運輸一級毒品及懲治走私條例起訴。（本報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

美國籍男子疑受國際運毒集團以高額報酬吸引，從寮國夾帶藏毒行李經越南來台，入境桃園機場遭查獲逾2.8公斤海洛因，桃檢已依法起訴。

美國籍男子今年7月間，受國際運毒集團以上萬美元報酬誘惑，從寮國夾帶毛重4.7公斤重海洛因行李，經越南搭機飛抵桃園國際機場第二航廈，入境遭海關攔查逮捕，發現總純質淨重約2.8公斤海洛因，桃園地檢署依運輸一級毒品及私運管制物品進口等罪嫌起訴。

起訴指出，這名美國籍男子於2026年5月間，受一名真實姓名、年籍不詳、化名「Tim Curtis」的成年男子委託，攜帶行李至指定地點交付。對方承諾提供機票、住宿及旅費，另可給付美金5000元至1萬元不等的報酬。

檢方認為，美男依他的智識程度及社會經驗，應可預見替他人運送物品可能夾藏第一級毒品海洛因等違禁物品，仍基於縱使發生此結果亦不違背本意的不確定故意，與「Tim Curtis」所屬運毒集團成年成員共同基於運輸第一級毒品及私運管制物品進口的犯意聯絡，參與運毒行動。

美男供稱，他於2026年7月14日至22日間，搭機前往寮國，入住「Tim Curtis」指定飯店。同月22日至23日間，他在飯店與一名真實姓名、年籍不詳的成年女子交接行李，經他當場打開行李箱檢視，發現裡面裝的都是價值不高的衣服，因而對「Tim Curtis」的要求必須帶這個行李箱去台灣的要求起疑。

由於對方表示，若不依指示攜帶行李箱就無法獲得款項，同年7月26日他搭機經越南胡志明市轉乘長榮航空BR-382號班機攜毒行李入境，期間獲得約新台幣1萬3千元的美金400元旅費，不過入境後，當場遭財政部關務署台北關人員攔查。扣案毒品經檢驗確認含有一級毒品海洛因成分，驗前總毛重4669.84公克，驗前總淨重3962.04公克，驗餘總淨重3961.99公克，純度71.59%，總純質淨重2836.42公克。

全案經法務部調查局新竹縣調查站移送偵辦，檢察官認定被告與運毒集團具犯意聯絡，涉犯毒品危害防制條例之運輸第一級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口等罪嫌，依法提起公訴，並請法院從重以運輸第一級毒品罪論處。

精華 FAQ

  • 檢方指出，他於2026年5月間受化名「Tim Curtis」男子委託，對方承諾提供機票、住宿、旅費，並另給5,000至1萬元美元報酬，請他代為攜帶行李交付。

  • 他於7月26日經越南轉機入境桃園機場第二航廈時遭海關攔查，行李內查出海洛因，總毛重4,669.84公克，純質淨重達2,836.42公克，屬大量毒品。

  • 檢方認為他依經驗應可預見行李可能夾藏毒品，仍接受委託並共同運送，涉犯毒品危害防制條例運輸第一級毒品及懲治走私條例私運管制物品進口等罪，並請法院從重論處。

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