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龍蝦身體被吃光還在叫 網友痛批火鍋店不人道

記者陳睿中／台北10日電
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橘色涮涮鍋的活龍蝦料理引起網友熱烈討論。(擷取自橘色涮涮屋粉絲頁)
橘色涮涮鍋的活龍蝦料理引起網友熱烈討論。(擷取自橘色涮涮屋粉絲頁)

AI摘要

文章摘要整理：

民眾在橘色涮涮屋拍到活龍蝦被料理後仍動彈發聲，引發網友痛批不人道與抵制聲浪，店家則於10月8日表示將檢視流程並研議改善。

近日有民眾至知名火鍋「橘色涮涮屋」用餐，過程中發現上桌的龍蝦發出聲音，因此於threads發文「龍蝦叫聲原來是這樣！？」影片中可見到活龍蝦上桌時，雖然已經被頭身分離，但蝦腳、觸角仍不斷揮舞。許多網友見狀，也留言表示「實在不人道」、「現在不都提倡一刀刺到腦部死亡再料理嗎？」，並揚言抵制。隨著事件炎上，橘色涮涮屋也在10月8日晚間緊急發表聲明，表示目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關專業團隊共同研議可行的改善方式。

「橘色涮涮屋」主打高品質的涮涮鍋，被網友暱稱為「火鍋界的LV」，包括台北、台中均有分店。店內提供有日本和牛、美國牛小排等肉品，以及青蟳、活龍蝦等海鮮。根據網友發布的影片中，在橘色涮涮屋用餐的過程中，可以見一尾龍蝦的身體已經被吃掉、只剩下蝦頭，但仍不斷揮舞著觸角與蝦腳，還不斷發出類似「咯咯」的聲響，發文者並表示「龍蝦叫聲原來是這樣！？上桌5分鐘後，突然動起來在叫！！有人跟我一樣第一次聽到嗎？」

影片曝光之後，有網友表示「這不是叫聲，是觸角磨頭殼產生的聲音，用來警示同伴有危險快逃」，也有網友留言「甲殼類其實挺怕痛的，所以國外有立法殺甲殼類一定要一刀死或電擊死」、「心痛。他自己在痛，而且已經要死了，還在用最後的力氣警告同伴快逃」。除此之外，也有網友留言抵制，表示「本來想去吃看看 看到你的貼文此生不去了」、「拒吃」。

該篇文章在一天就累積超過156萬次瀏覽，並吸引近3000則留言，同時google評論中也出現大量一星負評，指出「拜託可以給龍蝦痛快離開這個世界嗎？這樣擺盤真的有夠不人道」、「吃就吃，不要對已經要被人類吃掉的生命這麼殘忍」。

隨著事件持續發酵，橘色涮涮屋於8日晚間發布公告，聲明中指出「橘色涮涮屋一直以來重視食材品質與每一道料理的呈現。我們也理解，除了新鮮與美味之外，如何以更妥善的方式對待食材，同樣是值得重視的課題。」並表示「目前已著手了解並檢視相關料理流程，並與相關專業團隊共同研議可行的改善方式，在兼顧料理品質的同時，更審慎地看待動物福利及食材處理方式，提供顧客更妥適的用餐體驗。」

精華 FAQ

  • 有民眾在知名火鍋店橘色涮涮屋用餐時，拍到上桌龍蝦雖然頭身分離，蝦腳與觸角仍持續揮舞，並發出聲響，隨後將影片發到threads引發討論。

  • 不少網友認為，活龍蝦在尚有反應的情況下被端上桌，代表料理過程欠缺對動物福利的尊重，因此留言痛批不人道，甚至有人提到應先讓甲殼類快速死亡再料理。

  • 橘色涮涮屋於10月8日晚間發表聲明，表示已著手了解並檢視相關料理流程，也會與專業團隊研議可行改善方式，希望在維持料理品質的同時更重視食材處理。

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