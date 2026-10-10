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眼半閉爪不利 刺青業者畫「虎」不成判賠

記者曾健祐／台中10日電
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台中卓姓男子不滿刺青成品與原圖差距過大，向刺青業者求償30萬元台幣，台中地院認定...
台中卓姓男子不滿刺青成品與原圖差距過大，向刺青業者求償30萬元台幣，台中地院認定施作有瑕疵，判賠4萬2000元。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台中男花3萬8000元刺「飛天虎」卻不滿成品走樣提告，法院比對後認定眼睛與虎爪有瑕疵，最後判刺青業者賠4萬2000元。

台中卓姓男子花3萬8000元（台幣，下同）在背部刺上兩隻「飛天虎」，不滿成品與原圖差距過大，向羅姓刺青業者求償30萬元。台中地院比對後，認定兩隻老虎各有一隻眼睛未完整呈現，右側老虎虎爪也不夠銳利，確有施作瑕疵，扣除未付尾款1萬8000元，判羅賠償4萬2000元，可上訴。

卓男主張，今年1月16日預約刺青，原訂下午3時開始，卻因店內客人多，加上羅委託他討論住宅裝潢，直到晚上8時才動工。他認為，刺青師傅從上午忙到晚上，疲累導致技術失常，成品的老虎眼睛、虎爪及左側虎頭均與原圖不符，刺青處還奇癢無比，因此求償雷射除刺青及重新紋身費用共30萬元。

羅姓業者則辯稱，刺青完成後，卓男曾表示「很好看」，當場沒有異議，兩個多月後才提出不滿。刺青效果也可能受個人體質、傷口癒合及保養方式影響，且業者曾提出補色、修整，遭卓男拒絕。

台中地院比對原圖與實際刺青後認為，兩隻老虎各有一隻眼睛呈現半閉狀態，與原圖雙眼炯炯有神的樣貌差異明顯；右側老虎虎爪也因彎曲度不足，未能呈現原圖的凶猛氣勢，認定這三處有承攬工作瑕疵，其餘部分則無明顯問題。

法院參考醫美機構雷射除刺青價格，以三處每次平均1萬元估算，約需6次處理，費用共6萬元，再扣除卓男未付的1萬8000元尾款，判羅應賠償4萬2000元。

精華 FAQ

  • 他認為背部兩隻「飛天虎」與原圖差距過大，老虎眼睛、虎爪及左側虎頭都不符期待，且刺青處奇癢無比，因此主張雷射除刺青與重做費用，共向業者求償30萬元。

  • 台中地院比對原圖後指出，兩隻老虎各有一隻眼睛呈半閉狀態，與原圖炯炯有神不同；右側老虎虎爪彎曲度不足，未展現凶猛氣勢，因此認定這3處有承攬工作瑕疵。

  • 法院參考醫美機構雷射除刺青價格，以3處每次平均1萬元、約需6次處理估算費用共6萬元，再扣除卓男未付的1萬8000元尾款，最後判羅姓業者賠償4萬2000元。

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