兒罹癌怨父未探視還辱畜生 死後遺產全給母…父來爭產竟成功
新竹陳男病逝前立遺囑排除父親繼承權，但法院認定未證明父親有重大虐待或侮辱，判其仍享4分之1特留分並可上訴。
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新竹陳男病逝前立遺囑排除父親繼承權，但法院認定未證明父親有重大虐待或侮辱，判其仍享4分之1特留分並可上訴。
新竹陳男因癌症病逝，生前立下遺囑，指父親未盡教養責任，明言不得繼承，名下遺產全留給母親。父親不服爭產，新竹地院認定證據不足以證明父親曾重大虐待或侮辱，判父親仍有4分之1特留分，母親已辦理繼承的房地須塗銷登記。
判決書指出，陳男2023年7月19日死亡，未婚且無子女，父母成為法定繼承人，遺產包括新竹市房地、多筆銀行存款及汽車等，已知房地與存款價值合計約594萬餘元，尚未計入汽車價值。
陳男生前於2023年3月4日訂立代筆遺囑，指父親在他成長過程中未盡教養責任，且有重大侮辱情事，因此明確表示父親不得繼承，並指定全部遺產由母親單獨繼承，新竹市一處房地也由母親單獨取得。
陳母主張，陳父不僅未善盡扶養義務，還曾辱罵子女「畜生」、要求驗DNA，甚至誣指兒子是亂倫所生，兒子罹患大腸癌住院期間也未主動探視、關懷，相關情節過去曾出現在扶養費及保護令案件，因此認為陳父已符合民法「重大虐待或侮辱」的喪失繼承權要件。
陳父反駁，自己曾支付兒子生活費及赴美求學學費，並非未盡扶養義務，也沒有重大虐待或侮辱。他主張自己仍是合法繼承人，法定應繼分為2分之1、特留分為4分之1，但陳母依遺囑將房地全部登記至自己名下，導致他完全沒有取得遺產，已侵害特留分。
法官審理，相關資料顯示，陳母過去曾陳述陳父有拿錢回家，陳父也曾於2000年至2004年間與兒子出遊、相擁合照；另名子女過去寫給陳父的信件，也曾感謝他為孩子及家庭付出，難以認定父親未善盡扶養義務。
至於辱罵部分，法官認為，陳母提出的語音留言對象並非過世兒子，僅憑內容無法確認當時完整情境；另無證據證明陳父明知兒子罹癌住院卻拒絕探視，因此不足認定已達法律所稱「重大虐待或侮辱」程度，陳父並未喪失繼承權。
法官認定，遺囑將所有財產指定由母親取得，已侵害父親4分之1特留分，判父親特留分權利存在，母親須塗銷2024年以遺囑繼承為原因辦理的新竹市房地所有權移轉登記；至雙方現階段要求分割遺產，因房地尚未完成塗銷及繼承登記，均遭駁回。全案可上訴。
陳男在2023年3月立下代筆遺囑，明言父親未盡教養責任且有重大侮辱情事，因此不得繼承，並將全部遺產指定由母親單獨取得。 法官認為，陳母提出的證據不足以證明陳父曾對兒子有法律上所稱的重大虐待或侮辱，像辱罵、未探視等情節都無法被完整證實，因此不符喪失繼承權要件。 法院認定陳父仍有4分之1特留分，母親依遺囑辦理的房地繼承登記侵害其權利，須先塗銷該移轉登記；至於現階段要求分割遺產，則因程序未完而遭駁回。
精華 FAQ
陳男在2023年3月立下代筆遺囑，明言父親未盡教養責任且有重大侮辱情事，因此不得繼承，並將全部遺產指定由母親單獨取得。
法官認為，陳母提出的證據不足以證明陳父曾對兒子有法律上所稱的重大虐待或侮辱，像辱罵、未探視等情節都無法被完整證實，因此不符喪失繼承權要件。
法院認定陳父仍有4分之1特留分，母親依遺囑辦理的房地繼承登記侵害其權利，須先塗銷該移轉登記；至於現階段要求分割遺產，則因程序未完而遭駁回。
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