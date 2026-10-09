兒罹癌怨父未探視還辱畜生 死後遺產全給母…父來爭產竟成功

新竹陳男因癌症病逝，生前立下遺囑，指父親未盡教養責任，明言不得繼承，名下遺產全留給母親（示意圖）。（本報系資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 新竹陳男病逝前立遺囑排除父親繼承權，但法院認定未證明父親有重大虐待或侮辱，判其仍享4分之1特留分並可上訴。

新竹陳男因癌症 病逝，生前立下遺囑，指父親未盡教養責任，明言不得繼承，名下遺產 全留給母親。父親不服爭產，新竹地院認定證據不足以證明父親曾重大虐待或侮辱，判父親仍有4分之1特留分，母親已辦理繼承的房地須塗銷登記。

判決書指出，陳男2023年7月19日死亡，未婚且無子女，父母成為法定繼承人，遺產包括新竹市房地、多筆銀行存款及汽車等，已知房地與存款價值合計約594萬餘元，尚未計入汽車價值。

陳男生前於2023年3月4日訂立代筆遺囑，指父親在他成長過程中未盡教養責任，且有重大侮辱情事，因此明確表示父親不得繼承，並指定全部遺產由母親單獨繼承，新竹市一處房地也由母親單獨取得。

陳母主張，陳父不僅未善盡扶養義務，還曾辱罵子女「畜生」、要求驗DNA，甚至誣指兒子是亂倫所生，兒子罹患大腸癌住院期間也未主動探視、關懷，相關情節過去曾出現在扶養費及保護令案件，因此認為陳父已符合民法「重大虐待或侮辱」的喪失繼承權要件。

陳父反駁，自己曾支付兒子生活費及赴美求學學費，並非未盡扶養義務，也沒有重大虐待或侮辱。他主張自己仍是合法繼承人，法定應繼分為2分之1、特留分為4分之1，但陳母依遺囑將房地全部登記至自己名下，導致他完全沒有取得遺產，已侵害特留分。

法官審理，相關資料顯示，陳母過去曾陳述陳父有拿錢回家，陳父也曾於2000年至2004年間與兒子出遊、相擁合照；另名子女過去寫給陳父的信件，也曾感謝他為孩子及家庭付出，難以認定父親未善盡扶養義務。

至於辱罵部分，法官認為，陳母提出的語音留言對象並非過世兒子，僅憑內容無法確認當時完整情境；另無證據證明陳父明知兒子罹癌住院卻拒絕探視，因此不足認定已達法律所稱「重大虐待或侮辱」程度，陳父並未喪失繼承權。

法官認定，遺囑將所有財產指定由母親取得，已侵害父親4分之1特留分，判父親特留分權利存在，母親須塗銷2024年以遺囑繼承為原因辦理的新竹市房地所有權移轉登記；至雙方現階段要求分割遺產，因房地尚未完成塗銷及繼承登記，均遭駁回。全案可上訴。