我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

告白遭拒 花蓮瘖啞男闖宿舍性侵殺害女教師 一審判死

記者王思慧／花蓮9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
花蓮劉姓男子去年殺害女老師，法院8日宣判判處死刑。(本報資料照片)
花蓮劉姓男子去年殺害女老師，法院8日宣判判處死刑。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

花蓮劉姓瘖啞男子因追求女教師遭拒，先竊取手機再侵入住處性侵並殺害被害人，法院認定其責任能力無減損，一審判死並褫奪公權終身。

花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。花蓮地方法院8日宣判，認定劉男犯侵入住宅強制性交而故意殺害被害人罪，判處死刑、褫奪公權終身；另犯侵入住宅竊盜罪判刑7月，應執行死刑，全案仍可上訴。

判決指出，劉男自2025年2月起參與花蓮縣某召會活動，結識被害女老師後心生愛慕，曾表達想進入對方在召會內居所，但遭女老師拒絕；同年4月16日上午，劉男先趁屋內無人侵入房間，竊取女老師室友所有的iPhone 13 Pro Max手機。

法院查出，劉男之後發現遭女老師封鎖LINE，要求解除封鎖未果，心生怨恨並萌生殺意。2025年5月16日晚間8時至9時間，他趁女老師獨處時侵入住處，利用體型優勢壓制被害人強制性交，隨後將其殺害，並奪取被害人物品。

法院表示，依精神鑑定報告及被告客觀行為觀察，無法認定其案發時有辨識能力或控制能力欠缺，或顯著減低情形，因此不適用刑法第19條減免責任規定。雖然劉男自幼為瘖啞人士，但成長過程並非完全缺乏教育資源，其供述及犯案行為均顯示思考能力未低於一般人，因此未減輕其刑。

法院另參酌精神鑑定及量刑鑑定結果，認為劉男雖有認知、情緒及人際適應問題，但未影響責任能力，且再犯重大暴力犯罪風險仍具相當程度。

考量其造成生命法益無可回復的重大侵害，以及被害人家屬承受的巨大痛苦，加上量刑鑑定指出若無公部門強力介入，其未來社會復歸將面臨極大困難，因此認定對侵入住宅強制性交而故意殺害被害人部分，處以死刑始足以反映犯罪責任及達成刑罰目的，並宣告褫奪公權終身。

至於侵入住宅竊盜罪部分，法院考量犯罪情節及竊得財物價值，判處有期徒刑7月，並就扣案物及犯罪所得依法宣告沒收。

花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。(本...
花蓮劉姓瘖啞男子去年因追求一名國中女老師遭拒，竟闖入對方宿舍性侵後將人勒斃。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 劉姓瘖啞男子先因追求女教師遭拒心生怨恨，後侵入住處對其強制性交，接著將被害人勒斃，並另有竊取手機等犯行。

  • 法院依精神鑑定與客觀行為認定，被告案發時並無辨識或控制能力明顯欠缺，也沒有顯著減低；其思考能力未低於一般人，因此不適用減免責任規定。

  • 法院就侵入住宅強制性交而故意殺害部分判處死刑、褫奪公權終身；另就侵入住宅竊盜罪判7月徒刑，並宣告扣案物與犯罪所得依法沒收。

iPhone 死刑 性侵

上一則

妻滑倒喪命 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年吞敗

下一則

56億資產被凍 救國團敗訴確定 藍批政治清算

延伸閱讀

狼父性侵女兒 同學借宿也遭猥褻 二審求減刑仍遭重判

狼父性侵女兒 同學借宿也遭猥褻 二審求減刑仍遭重判
劈腿3女學生拍性影像 校方解聘「終身不得任教」狼師提訴訟遭駁

劈腿3女學生拍性影像 校方解聘「終身不得任教」狼師提訴訟遭駁
家暴男殺2人 合議庭未殺3人以上不判死 家屬批恐龍法官

家暴男殺2人 合議庭未殺3人以上不判死 家屬批恐龍法官
「反抗就打媽媽」獸父性侵小學女五年 還視訊直播

「反抗就打媽媽」獸父性侵小學女五年 還視訊直播

熱門新聞

陳幸妤日前受訪時指出，趙建銘對兒子說「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」。(本報資料照片)

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

2026-10-04 00:53
張晨光（左）、陳妍希登上中國國慶表演節目。（擷自微博）

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

2026-10-01 11:45
東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。(本報系資料照)

逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

2026-10-01 12:04
中研院近代史研究所前所長呂芳上8日於北京出席參加中國歷史研究院講座，發表專題演講。（記者陳湘瑾／攝影）

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

2026-10-08 21:30
美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲加州房地產經紀人張婉瑩，她涉嫌受中國大陸政府指示，監視台灣總統賴清德人在美國的兒子賴廷與及其家人。（截圖自@USAttyEssayli在X的照片）

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

2026-10-04 22:30
對於趙建銘已歸還2300萬元教育基金，陳幸妤受訪說，心頭大石落下，小孩都沒有意見，她沒有什麼話要再說了，感謝大家這段時間的關心。（記者袁志豪／攝影）

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

2026-10-04 23:10

超人氣

更多 >
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友