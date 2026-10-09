到處裝針孔…台大牙醫系男生偷拍16人 同學、前女友都受害

台大牙醫系蔡姓學生在台南市偷拍6名女子判刑1年2月定讞，台北地檢署另查出他另偷拍與前女友性愛過程。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台大牙醫系蔡姓學生涉嫌在台南、台大等地多次裝針孔偷拍，受害者達16人，前案與新案合併後遭法院重判，累計刑度與罰金均已出爐。

台大 牙醫系蔡姓學生2024年在台南市偷拍6名女子判刑1年2月定讞，扣案電腦又被發現更多影像，台北地檢署另查出他偷拍與前女友性愛過程及在台大女廁偷拍，依16個妨害性隱私罪起訴，台北地院8日依無故攝錄他人性影像等15罪，判處蔡有期徒刑5年6月，另1未遂罪判刑3月。可上訴。

台南網路票選「非連鎖咖啡廳台南第一名」的文青咖啡店，2024年1月時員工發現廁所被偷放針孔錄影，經業者報警，追查出是台大牙醫系蔡姓男大生所為；據了解，該咖啡店廁所為男女共用，他涉將針孔安裝在洗手乳內，放入廁所離去，而店員當天立刻發現異狀報警。

警方歷經三個月循線調查，鎖定蔡姓男大生，並在男大生電腦內查獲疑數十部在各地偷拍的影片，甚至連台大女廁也淪陷。警方在他高雄住家查扣相關偷拍證據等，蔡否認犯行，辯稱影片是網路下載，警方依涉妨害秘密罪嫌送辦。

據調查，男大生家住高雄，卻選定台南網紅咖啡店犯案，他不但在火車上變裝外，全程選擇搭火車、徒步，故意買過站車票，再下車坐回原站，藉此規避警方查緝。

蔡被控偷拍如廁女子，6罪判應執行有期徒刑1年2月，得易科罰金確定；台南檢警將硬碟中涉及在台大女廁等處偷拍的影像移送台北地檢署偵處。

檢警後續發現，蔡利用台大社團辦活動機會，提前到社辦或活動附近廁所安裝針孔，為辨識被偷拍的被害人，再依照姓名代號分類存檔，蔡的前女友也在不知情的情況下被偷拍性愛影像。

案件移送台北地檢署後，蔡男雖坦承犯行，並試圖透過公益活動及捐款爭取和解，但包括前女友在內的16名被害人均未接受。

檢察官偵結依違反個資法、妨害性隱私等罪嫌起訴蔡。法院審理後，針對相關15罪判刑5年6月，另併科罰金10萬元。而蔡男已因案件休學。