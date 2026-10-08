東引上兵被吸收 翻拍機密傳大陸 獲利79萬依收賄罪起訴
東引地區指揮部周姓上兵因缺錢遭中共情治人員吸收，翻拍部隊機密資料並收受79萬餘元報酬，已遭高雄地檢署起訴。
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東引地區指揮部周姓上兵因缺錢遭中共情治人員吸收，翻拍部隊機密資料並收受79萬餘元報酬，已遭高雄地檢署起訴。
陸軍東引地區指揮部周姓上兵因缺錢花用，找上網路借貸，卻被中共情治單位吸收，將自己在部隊承辦的情報業務資料翻拍後，傳給中國廣東省珠海市公安局保安處的陳姓男子，周獲利79萬餘元（台幣，約2萬5000美元），高雄地檢署依違背職務收賄等罪起訴，後續由國民法官審理。
檢調查出，27歲的周姓上兵因缺錢，在網路上尋找借貸，找到一家提供軍人借款的融資公司，之後因借貸認識珠海市公安局保安處派遣的陳姓男子，陳見周缺錢，便要周利用擔任情報參謀的機會，翻拍公務電腦的機敏資料賺取外快。
周禁不起誘惑，自2024年11月起，多次翻拍部隊電腦中的作戰及演訓資料，再透過手機傳給陳姓男子，陳則以現金、黃金、匯款以及虛擬貨幣等方式交付報酬。
部隊反情報人員發現，報請高雄地檢署指揮偵辦。雄檢指揮桃園市調查處、國防部政戰局軍事安全總隊、新北憲兵隊組成專案團隊調查，今年中發動搜索，帶回周後，向法院聲押禁見獲准。
檢調查出，周向陳姓男子領取報酬後，為了避免部隊人員發現，還找不知情的母親與越南籍胡姓未婚妻提供帳戶供他「收錢」，胡女因協助周轉帳，也被列為被告，檢方另依洗錢罪嫌偵辦。
他因缺錢上網找軍人借款，後與珠海市公安局保安處派遣的陳姓男子接觸，陳看準其財務困境，進一步要求他翻拍機敏資料換取報酬。 周從2024年11月起，多次翻拍部隊電腦內的作戰與演訓資料，再以手機傳給對方；陳則以現金、黃金、匯款及虛擬貨幣等方式支付。 部隊反情報人員發現後報請高雄地檢署偵辦，檢調搜索後將周聲押獲准，並依違背職務收賄等罪起訴，另就洗錢部分持續偵辦。
精華 FAQ
他因缺錢上網找軍人借款，後與珠海市公安局保安處派遣的陳姓男子接觸，陳看準其財務困境，進一步要求他翻拍機敏資料換取報酬。
周從2024年11月起，多次翻拍部隊電腦內的作戰與演訓資料，再以手機傳給對方；陳則以現金、黃金、匯款及虛擬貨幣等方式支付。
部隊反情報人員發現後報請高雄地檢署偵辦，檢調搜索後將周聲押獲准，並依違背職務收賄等罪起訴，另就洗錢部分持續偵辦。
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