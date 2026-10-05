綠帽夫崩潰...人妻揪多男鹹濕聊「緊實度」自爆激戰史 法院判賠了

台中市一名人妻遭丈夫指控，涉與多名網友有不妥對話，互動逾越正常社交分際，台中地院近日審結，判人妻得賠4萬元。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 台中一名人妻婚內與多名男子傳送曖昧及性愛對話，並有親密合照，法院認定已逾越正常交往分際，侵害配偶權成立，判賠丈夫4萬元。

台中市一名人妻在婚姻存續期間，不僅背著丈夫與學弟搞曖昧，還透過社群軟體與多名男網友大聊「吃你的〇棒」等露骨鹹濕話題，甚至自爆與友人的激戰史、私處緊實度，讓綠帽夫崩潰，怒告求償新台幣60萬元。台中地院近日審結，認定人妻與多名男子的互動已嚴重逾越一般男女正常交往分際，侵害配偶權情節重大，一審判人妻需賠償精神慰撫金4萬元，仍可上訴。

判決指出，該對夫妻於2020年1月結婚，直到2026年3月底和解離婚。人夫控訴，妻子在2025年間透過LINE與IG，分別與暱稱「迪〇」、「Z〇」及「w〇」等多名男子傳送極度曖昧與談論性愛的訊息。其中，妻子不僅向學弟「迪〇」嬌嗔抱怨被偷親「在我沒有防備下你就這樣親下去了」，還與男網友互開黃腔大聊「吃你的〇棒」、「那要好好的〇喔」等不堪入目的字眼。

更讓人夫心碎的是，妻子在與認識10多年的友人「Z〇」聊天時，不僅大方談論私密處緊實度，更毫不避諱提及「反正我們都做過了」、「之前有要我拍影片給他看」等驚人語句。此外，妻子還被抓包與另一名不詳男子拍攝臉貼臉、從背後緊密環抱的親密合照。

台中地院開庭審理時，人妻全盤否認出軌，辯稱與學弟的對話只是在質問偷親事件，並無交往。她更堅稱與網友和友人的露骨對話純屬「開黃腔、互相吹噓」的口語玩笑，親密合照也只是重逢老友的互動，強調自己從未在現實中發生踰矩行為或性行為。

法官勘驗對話紀錄與照片後，不採信人妻的辯詞。法官認為，對話中充斥明顯的性暗示與過往性行為之自白，加上與異性緊密相偎的合照，在客觀上絕對足以引發發生性行為之聯想，明顯逾越普通朋友的社交界線，嚴重破壞婚姻的忠誠與圓滿。

法官審酌人夫月薪約5萬元、人妻擔任餐飲業基層月薪約3萬元、需扶養母親等雙方身分經濟狀況，判人妻應賠償4萬元精神慰撫金，仍可上訴。