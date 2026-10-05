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「太陽花女神」劉喬安運輸一級毒品 檢方偵結起訴 最重可判死

記者李隆揆／台北5日電
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「太陽花女神」劉喬安。(本報資料照片)
「太陽花女神」劉喬安。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

劉喬安返台後遭新北地檢署起訴，檢方認定她參與跨國運毒集團，媒介買家並協助走私古柯鹼，因涉運輸第一級毒品，最重可能面臨死刑或無期徒刑。

有「太陽花女神」之稱的劉喬安（本名劉依函）滯美7年遭押解返台，新北地檢署近日偵結，認定她加入香港黑幫「14K」背景的販毒集團，協助媒介台灣買家，將590公克的毒品古柯鹼夾藏在蠟燭與衣物中空運來台，依運輸第一級毒品等罪嫌起訴。

檢方調查，該跨國運毒集團由已故、具黑幫分子在美國提供古柯鹼，由台籍林姓男子負責寄送包裹，另名台籍鄒姓男子則負責處理款項；劉喬安2021年間加入組織，並在同年7月媒介台灣買家購毒，買家先後匯款70萬餘元（台幣，下同），同年10月間包裹抵台，海關開箱查驗發現藏毒，報請檢方偵辦。

該運毒集團將古柯鹼藏匿在蠟燭中，混入衣服、鐵盤及巧克力，以國際快遞空運來台。毒品買家謝姓女子等3人出面領取包裹，先後遭逮，被法院判刑7至9年。

劉喬安2019年以觀光名義赴美，期滿後非法滯留，台灣警方與美方合作追查，劉2025年1月間在美國波士頓被捕，2026年6月4日潛返回台。

劉喬安返台後，偵查中坦承運毒等犯行，仍爭執金流部分，新北地檢署近日偵結，依毒品危害防制條例「運輸第一級毒品」、懲治走私條例「私運管制物」、組織犯罪防制條例「參與犯罪組織」等罪嫌起訴。

外型亮麗的劉喬安於2014年太陽花學運一夕暴紅，成名後爭議不斷，不僅涉入跨國賣淫遭判刑，更因長期拉K導致鼻中隔穿孔。她此次涉毒恐面臨死刑或無期徒刑，毒品危害防制條例第4條規定，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科3000萬元以下罰金。

精華 FAQ

  • 新北地檢署依毒品危害防制條例的運輸第一級毒品、懲治走私條例的私運管制物，以及組織犯罪防制條例的參與犯罪組織等罪嫌，將劉喬安提起公訴。

  • 檢方認定她2021年加入跨國販毒集團後，曾媒介台灣買家購毒，並協助包裹運送與金流聯繫，讓古柯鹼以夾藏方式空運來台。

  • 本案查獲約590公克古柯鹼，屬第一級毒品。依毒品危害防制條例，製造、運輸或販賣第一級毒品，最高可處死刑或無期徒刑，並得併科罰金。

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