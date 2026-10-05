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外籍生被控性侵不起訴 屏縣要求補習班停聘 侵害工作權判賠

記者劉星君／屏東5日電
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屏東地方法院。(本報資料照片)
屏東地方法院。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

外籍男大生獲不起訴且校方認定性侵不成立，屏縣府仍發函要求補習班停聘並禁聘，法院認定未調查即處分有過失，判賠35萬餘元。

史瓦帝尼籍馬姓男大學生被控性侵女性友人獲不起訴，校方開性別平等教育委員會也認定不成立，屏東縣教育處仍發函要求他任職補習班停聘，通知全縣補習班及兒童課後照顧中心勿聘用。馬被解僱訴請國家賠償，屏東地方法院判縣政府賠償35萬餘元（台幣，下同）；縣府研議是否上訴。

判決指出，馬2023年8月起在屏東某補習班擔任英語教師，先前被女性友人指控性侵，高雄地檢署同年6月不起訴處分確定，他就讀大學開性平會認定性侵不成立。

教育部2024年10月函請屏縣府處理，縣府教育處同年12月以馬曾涉妨害性自主罪，且補習班是與兒童及少年頻繁接觸場所，發函要求他任職補習班停止聘用，通知全縣補習班及兒童課後照顧中心勿聘用。補習班兩天後與馬終止契約。

馬提告主張縣府明知不起訴，卻未調查即發函，侵害工作權及名譽權，求償60萬元。

縣府稱馬工作會頻繁接觸未成年人，為避免發生不可逆傷害才先處置，補習班與馬是合意終止契約。

法院認定，教育部函文僅要求縣府依規查核處理，未要求解聘或禁聘，縣府未提證據證明曾調查；既知不起訴，若仍有疑義，應先依規調查，確認有性侵、重大性騷等，才能作成解聘或一定期間不得聘用的認定，未調查即發函有過失。

判決指出，補習班收到縣府公文才與馬解約，非合意終止，相關函文易使外界產生馬曾有妨害性自主的錯誤認知，侵害工作權及名譽權，判縣府賠償薪資損失及精神慰撫金。

精華 FAQ

  • 他主張自己已獲不起訴、校方性平會也認定性侵不成立，但縣府未先調查就發函要求停聘，導致補習班解約，認為工作權與名譽權都受損，因此請求國家賠償60萬元。

  • 縣府接獲教育部函文後，認為他曾涉妨害性自主罪，而補習班又是常接觸兒少的場所，為避免可能造成不可逆傷害，便發函要求停止聘用，並通知全縣相關機構勿聘用。

  • 法院認為教育部僅要求依規查核處理，縣府卻未提出曾調查的證據，也明知已有不起訴結果，卻先做出禁聘效果，並造成外界誤解，因而認定侵害工作權與名譽權，判賠35萬餘元。

教育部 性侵

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