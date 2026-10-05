妻小曾致電求救… 宜蘭建材行大火奪4命 屋主慟：剩我活著

宜蘭縣一間五金建材行前晚發生火警，因屋內存放許多易燃物，火勢一發不可收拾，屋主一家六口有四人死亡。(圖／民眾提供)

AI摘要 文章摘要整理： 宜蘭員山鄉建材行深夜大火釀4死，屋主游男與母親逃生，妻子、父親及2名子女不幸罹難，消防初判火勢因1樓易燃物迅速延燒。

宜蘭縣一間五金建材行前晚發生火警，屋主游姓男子逃出，他母親在陽台獲救，父親、妻子及子女共4人受困喪命，游妻曾致電消防局求救，但屋內滿是易燃物，火勢一發不可收拾，消防隊搶救不易；消防員邵柏源呼吸困難倒地，經送醫狀況回穩，消防局正在調查起火原因。

宜蘭員山鄉一棟透天厝前晚10時許竄出火舌與濃煙，一樓是建材行店面，二樓及二樓頂的水泥牆鐵皮屋頂加蓋是住家，屋主52歲游姓男子聽見爆炸聲，從頂加前陽台攀爬招牌鐵架，逃至隔壁超商頂樓，其78歲母親在二樓後方陽台待救。

消防隊獲報趕抵，架梯先後救下游母及游男，檢查生命徵象穩定，游男想回屋內救家人，但現場已濃煙密布。游男53歲妻子致電110轉119求救，表示受困三樓房間角落，近半小時後消防員再打電話仍可取得聯繫，游妻也致電女兒就讀員山國中的導師告知正待援，導師請她獲救後連絡，後來消防局便聯絡不上游妻。

消防隊昨凌晨一時許控制火勢，發現游男82歲父親倒臥2樓陽台外牆與冷氣戶外機中間，游妻與15歲兒子、13歲女兒倒在頂加的更衣室角落，已無呼吸心跳。三星消防分隊員32歲邵柏源找到游妻後，走到一樓門口時倒地，呼吸困難但意識清楚可對話，被送醫進入加護病房，昨轉至一般病房。

游男悲慟說，妻兒都不在，「剩我一個人活著，有什麼意思？」校方說，哥哥在校表現優異，具備資訊電腦程式設計能力，國中畢業後選讀宜蘭高商；妹妹文靜乖巧，在校人緣不錯；游妻是家長會副會長，為人客氣、熱心校務，發生不幸，全校師生及家長會同感難過。

消防局初判起火點在一樓，因堆置建材及有機溶劑擴大火勢，向上延燒。