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劈腿3女學生拍性影像 校方解聘「終身不得任教」狼師提訴訟遭駁

記者謝亞庭／台北3日電
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新北姚姓合唱團狼師與3名女學生發生性行為，遭校方解聘且終身不得任教；示意圖。(圖...
新北姚姓合唱團狼師與3名女學生發生性行為，遭校方解聘且終身不得任教；示意圖。(圖/ ingimage)

AI摘要

文章摘要整理：

新北合唱團老師涉與3名女學生發生性行為並偷拍影像，遭校方解聘及禁聘；他提告爭執程序瑕疵，但北高行認定校方處置合法，判其敗訴。

新北市姚姓合唱團老師與3名女同學發生性行為，不僅偷拍女學生沐浴畫面還攝錄性影像，二審遭判刑3年2月，也丟了教職飯碗。對此，他不服遭解聘且終身禁止任教，提起行政訴訟救濟，請求校方撤銷；台北高等行政法院審理，認為學校調查過程、解聘程序均無違法，日前判姚敗訴。仍可上訴。

2021至2022年間，姚在新北某高中擔任合唱團老師，先是追求1名女學生後交往成男女朋友，又與另2名女學生發生性關係。他甚至將3名女學生帶回住處，偷拍全裸洗澡的畫面，或在公寓樓梯間等處拍攝女學生胸部、私處及性愛影像。

直到女學生家長察覺2人聊天有異，追問下才發現女兒與姚發生性關係，氣得報警提告。刑事部分，一審判姚4年6月徒刑，另有10月得易科罰金之刑；全案上訴二審，他因與部分被害人和解而減刑，改判3年2月徒刑。

事涉校園性別事件，校方性平會組成調查小組，並提供姚書面陳述意見的機會。校方後續召開性平會決議解聘，同時送請主管機關註記「終身不得擔任各級學校教師」，獲新北市政府核准。

姚不服解聘及終身禁聘處分，申復、訴願遭駁回後，提起行政訴訟救濟。他主張，性平會第一次訪談時未以書面告知調查目的，且校方發函通知陳述意見後5日，扣除農曆春節假期，僅有2日可準備，難以諮詢專業法律人員，導致他無法充分答辯。

此外，性平會應於受理後2個月內完成調查，後來校方決議延長，直到4個月後才完成調查報告，也未依法通知他。

姚也表示，他與其中1名女學生發展親密關係時，對方已經成年，雙方也不再是師生關係，校方未考量此部分，仍以對話截圖、陳述等傳聞證據，認定他有拍攝性影像，並做出解聘、終身不得聘任的懲處，有違比例原則。

北高行審理指出，姚在校擔任合唱團指導老師期間，曾私下邀約女學生出遊並發生性行為、拍攝性影像，涉違反兒少性剝削條例，且嚴重背離教育宗旨，損及學生人格尊嚴與權益，符合性平法規範情節重大的性騷行為，以此決議解聘，並無違誤。

至於終身不得任教是否妥適，北高行認為，性平會決議終身禁聘，是經過新北市府核准，因此該處分是由新北市府作成，而非校方，若姚有意見，應該另向新北市府提起行政訴訟，此部分於法不合。

北高行另表示，姚雖辯稱校方未給予他陳述意見機會、調查程序逾期等，但校方在調查過程中曾三度通知他到場，程序權顯然已獲實質保障，相關主張均無理，一審判他敗訴。仍可上訴。

精華 FAQ

  • 他在任教期間與3名女學生發生性行為，還偷拍女學生沐浴、胸部、私處及性愛影像，行為嚴重違反師生倫理，也涉及兒少性剝削等法律問題。

  • 校方經性平會調查後決議解聘，並送主管機關註記終身不得擔任各級學校教師，且獲新北市府核准。姚先申復與訴願失敗，才再提行政訴訟。

  • 北高行認為校方調查過程曾3度通知他到場並給陳述機會，程序已受保障；而終身禁聘屬新北市府作成，非校方處分，故他應另向市府提訴。

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