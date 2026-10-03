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洗錢438億…台九州博弈案 總裁判11年、最美女董座7年

記者曾健祐／台中3日電
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九州博弈案宣判徐培菁判7年、併科罰金1200萬元。(本報資料照片)
九州博弈案宣判徐培菁判7年、併科罰金1200萬元。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台中地院審理九州博弈案，認定集團透過線上賭博與第三方支付洗錢438億元，並依組織、貪汙等罪重判陳政谷等人，惟林明佐仍未審結。

九州博弈集團經營賭博網站不法所得逾300億元（台幣，下同，約9.4億美元），台中地院昨依組織等罪判總裁陳政谷11年8月、幹部徐培菁判刑7年、前電視台記者史鎮康判刑5年，全案45名被告罰金刑累積達5.7億元；關鍵前警政監林明佐被控貪汙6千多萬元，林住院中未到庭辯論，何時審結仍未知。

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤住院中，全案僅剩他一人未到庭辯論，何時能審結、宣判仍未可知。中院表示持續定期函詢義大醫院其身體狀況，擇期另行審判。林明佐僅坦承名下2177萬元，涉犯貪汙公務員財產來源不明罪，其餘「一概不認罪」。中院認定陳政谷、徐培菁構成行賄，恐影響未來林男被控收賄事實。

檢方指控，陳政谷為九州集團總裁，與「最美女董座」徐培菁、史鎮康等幹部，經營管理LEO、THA、KUBET等線上賭博網站平台，利用旗下多間公司、第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款與洗錢高達438億元。

檢方偵辦過程，驚見時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，林明佐還與徐培菁交往同居，甚至利用大隊長身分得知檢察官追查九州情資、偵辦方向，洩密給集團成員並收賄。

台中地院昨依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判陳政谷11年8月，併科罰金9000萬元；依操縱或指揮犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判徐培菁7年，併科罰金1200萬元；依操縱或指揮犯罪組織罪判史鎮康5年，併科罰金1000萬元。

台中地院今依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判九州集團總裁陳政谷11年...
台中地院今依主持犯罪組織罪、貪汙交付賄賂及不正利益罪，判九州集團總裁陳政谷11年8月，褫奪公權5年。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 檢方指控九州集團經營LEO、THA、KUBET等賭博網站，並透過多家公司與第三方支付OnePaid吸收賭資、詐款及洗錢，總額高達438億元，屬大型組織犯罪。

  • 法院依主持或操縱犯罪組織及貪汙相關罪名，判陳政谷11年8月、併科9000萬元罰金；徐培菁7年、併科1200萬元；史鎮康5年、併科1000萬元。

  • 林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤住院，至今未到庭辯論，法院持續函詢其病況，尚待另行審判；檢方則指他涉收賄、洩密，僅承認財產來源不明部分。

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