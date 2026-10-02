4歲童刮傷商家牆 家長留負評挨告 法院判賠上訴遭駁

AI摘要 文章摘要整理： 4歲幼童在速食店牆面刻畫造成損壞，店家向家長求償未果後，遭留一星負評便提告；法院認定損害與評論不當，判賠6300元並撤文，上訴也被駁回。

兩名4歲幼童在連鎖速食店內用指甲「作畫」毀損牆面，店家發現後向幼童家長求償，其中一位家長不滿被討錢，在Google 評論留下一星負評，業者提告，高雄地院判家長應賠償6300元（台幣，下同），還要撤下評論。家長上訴，高雄高分院駁回。

前年12月8日下午，兩組家長帶著家中4歲孩子前往速食店用餐，期間，兩名幼童把店內牆面當成畫布，用指甲在藍色牆面刻畫。店內副理驚見牆上多出了「聖誕樹」與「公主」塗鴉，隨即制止，花了7875元才修復完牆面，業者向家長追究賠償責任，雙方談不攏。

其中一名家長在Google評論留下「對小孩不友善，一家會坑客人的店，奉勸要嚐鮮同系列的大大慎入，否則會後悔莫及」一星負評，業者不滿，提告求償6300元，並要求留下負評的家長撤下評論。

高雄地院審理時，幼童家長辯稱4歲小孩力氣不足、指甲畫不出痕跡，質疑監視器畫面太短「可能是別人畫的」；至於評論「對小孩不友善」、「奉勸慎入」，主張屬消費者對於事件處理方式的觀感，非捏造事實。

雄院勘驗監視器畫面，清楚看見兩童不斷用手碰觸牆面，還有擦塗舉動，甚至揮出直線，兩童舉動與塗鴉過程相符，認定牆面受損與幼童有關，判兩童家長應一起賠償業者6300元，且要撤下網路負評。

家長上訴，高雄高分院認為一審認事用法無違誤而駁回。