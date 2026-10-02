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長期供養獄官沒事？送禮不等於違規 王令麟行賄逆轉無罪

記者林孟潔／台北2日電
東森集團總裁王令麟涉行賄獄官，台灣高等法院1日改判無罪。(本報資料照片)
東森集團總裁王令麟涉行賄獄官，台灣高等法院1日改判無罪。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

王令麟被控行賄獄官案纏訟近12年，高院認定欠缺對價關係，改判王與多名被告無罪，但此結果也引發外界對司法公信力的質疑。

東森集團總裁王令麟被控以干貝醬禮盒、牛排、入住總統套房等方式，行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，被視為獄政史上最大弊案，案件纏訟近12年。一審依貪汙違背職務收賄等罪判蘇16年徒刑，王被依行賄罪判刑2年2月，台灣高等法院以「無法認定雙方有對價關係」，昨改判蘇、王無罪，檢方得上訴；但外界出現「有錢判生，沒錢判死」聯想，再度重創人民對司法的信任度。

同案被告台中監獄前副典獄長趙崇智一審判11年8月、台北監獄前科員祖興華11年、王令麟秘書胡曉菁2年2月；被控行賄的黑道成員池燿廷（原名池泳霖）及羅為德一審分別判2年6月、1年2月徒刑，高院也改判無罪。宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳佩瑜一審無罪，高院昨也駁回檢方上訴。

王令麟昨聲明，歷經11年司法程序，終於等到法院依據證據還原事實、還他清白，他對合議庭詳查實情，致上最深的敬意，也感謝家人、企業同仁等長年來的關心、陪伴與支持，並尊重、依法面對後續司法程序。

台北地院認定王令麟因力霸掏空案入監服刑，2014年間透過胡曉菁以干貝醬、水果、茶葉禮盒打點蘇清俊，並安排蘇和妻子免費入住東森海洋溫泉酒店總統套房。

一審認定蘇被收買後，讓王於圖書管理室辦公、接見員工、訂購6份報紙，辦理王的特別接見申請，容許王在監批閱東森集團公文，更將東森電視台買賣文件攜帶入監，允許胡女送未經核准的全新剃頭刀讓王私用。

台北監獄前副典獄長蘇清俊被控收賄，二審改判無罪。(本報資料照片)
台北監獄前副典獄長蘇清俊被控收賄，二審改判無罪。(本報資料照片)

蘇清俊調任綠島監獄典獄長後，拿茶葉、酒、海鮮給舊屬祖興華，請祖繼續關照王令麟，王也致贈祖保養品、牛排。蘇也收受池燿廷、羅為德致贈的現金、大閘蟹、和牛、茶葉、洋酒，並依要求讓高姓、葉姓受刑人特別接見。

不過，高院認為案件爭點在於蘇等人收受的不正利益，與職務行為間是否有「對價關係」，不能僅因公務員與受刑人或親友往來密切、接受禮品、宴飲，或違反公務倫理、監所行政規範，就推論成立刑事犯罪。

高院認為，蘇清俊請託或協助行為雖不當，或涉監所管理、公務員倫理、行政責任問題，仍須證明是否有對價關係，尤其蘇調任綠島監獄後，對台北監獄事務不一定具法定職權，若只是私人交情、同僚關係或一般人脈的請託，不能因蘇具矯正機關首長身分，就認定屬職務影響力，也不能僅以長期交往、餽贈及請託來認定成立收賄罪。

祖興華接受餽贈、協助王令麟，高院認為即使違反監所管理規定、公務倫理，也不等於「違背職務收賄」，檢方舉證不足以證明對價關係。

高院指出，行賄與收賄是對向關係，既然證據不足證明蘇、祖收受利益有對價關係，就不能僅憑王令麟身分特殊、胡曉菁與矯正人員往來密切、確實曾有請託、送禮，推認兩人有行賄犯意及對價合意。

評論指出，然而，不僅這樣的說法難以服眾，也與人民法感情不符，監所官員頻繁接受禮盒，品項還包括大閘蟹、牛排，甚至免費入住總統套房，卻僅是行政或懲戒責任，而不構成貪瀆要件？是否意味只要手法夠隱晦，以私人社交作為包裝，即能遊走灰色地帶？

精華 FAQ

  • 內文指出，王令麟被控透過干貝醬禮盒、牛排、茶葉、水果等餽贈，還安排免費入住總統套房，並由秘書與相關人士協助接觸獄官，形成長期往來與請託關係。

  • 高院認為，檢方無法證明收受禮品、協助請託與具體職務行為之間存在對價關係；僅有交情、送禮或違反公務倫理，仍不足直接成立收賄或行賄罪。

  • 因為案情涉及監所官員頻繁收受高價禮品、免費住宿與特殊關照，社會普遍認為觀感不佳；高院卻以證據不足判無罪，讓外界質疑是否過度寬鬆，衝擊人民對司法的信任。

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