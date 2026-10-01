新北幼兒園娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北市新店區中興路一段與中正路交叉路口，今天上午8時40分許，一輛行駛中的康橋幼兒園的娃娃車不明原因突然火燒車，消防隊獲報到場立即佈水線射水搶救，火勢很快撲滅。(記者王長鼎／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 新北新店一輛康橋幼兒園娃娃車行經路口時突然火燒車，所幸駕駛、老師與10名幼童及時下車無人受傷，起火原因仍待調查。

今天上午8時40分許，一輛行駛中的康橋幼兒園的娃娃車行經新北市新店區中興路一段與中正路交叉路口，不明原因突然火燒車，消防隊獲報到場立即佈水線射水搶救，火勢很快撲滅。火燒車時內包含駕駛、隨車老師及10名幼童及時逃下車，幸未造成任何傷亡，造成家長、孩童很大驚嚇，詳細起火原因還待後續調查釐清。

新店分局指出，案發當時立即派遣分局轄區碧潭所線上組合警力前往現場處理並回報。現場為幼兒園校車起火燃燒，經警消到場緊急處理，9時10分已撲滅火勢。

警方說，現場無人傷亡，未影響交通，通車順行無阻。詢問幼兒園校車63歲駕駛劉男表示，接送幼童學生欲前往幼兒園，行駛途中發現車輛冒煙，遂立即停於路邊將10名幼童帶下車至路邊安全逃生，隨後車輛即起火，他嚇得立即報案。幼兒園已派遣另輛校車到場接送。詳細起火原因仍待調查。

康橋表示，等待接駁車輛期間，故障車輛發生起火燃燒，駕駛隨即通報消防隊前往處理，師生於第一時間已遠離事故車輛，沒有人員受傷。該事故車輛出廠年份為2019年，符合法規要求，最近一次保養日期為2026年9月9日，車輛冒煙及起火原因尚待進一步調查釐清。

園方已要求車廠針對所有幼童車全面安全檢查，除釐清事故原因，也務必確認車輛安全。另園方也將加強駕駛與導護對車輛異常狀況的警覺性、即時回報及緊急應變措施，提升幼童車安全管理。園方已做校安通報，也將輔導該車幼童，穩定幼生情緒。

新北市新店區中興路一段與中正路交叉路口，今天上午8時40分許，一輛行駛中的康橋幼兒園的娃娃車不明原因突然火燒車，消防隊獲報到場立即佈水線射水搶救，火勢很快撲滅。(記者王長鼎／翻攝)