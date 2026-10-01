台師大女足案 周台英涉詐領受試費被訴 抽血換學分不起訴

師大女足抽血案，前女足教練周台英涉嫌詐欺等罪遭起訴。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台師大女足案中，周台英涉詐領、挪用研究受試費129萬3000元遭起訴，但「抽血換學分」部分因證據不足獲不起訴，校方已先代墊退款。

台灣師範大學女足隊前教練周台英捲入強迫學生「抽血換學分」爭議，檢方雖處分不起訴，但她要求學生繳回研究計畫的受試者費用當「隊費」，共收受129萬3000元（台幣，下同，約4萬555美元），周女坦承詐領、挪用52萬1000元款項，台北地檢署昨偵結起訴。

台師大表示，女足案相關經費流向及責任歸屬仍在司法程序中，學校已配合檢調提供相關資料。另外，受試費一項，學校在事件發生後即全面清查，為保障學生權益，已盡最大可能先行籌措經費，返還受試費予學生。據了解，該筆受試費約122萬元，台師大已於去年8月1日，代墊返還26名受試者參與實驗費。

起訴指出，周台英執行國科會補助「遠紅外線計畫」，台師大女足隊丁姓、何姓隊員未參加研究計畫測試，卻被納入受試者名單，由不知情助理製作不實憑證，向台師大核銷費用，相關款項2024年3月匯款至隊員帳戶，周台英指示球隊周姓總務，要求隊員各繳回1萬元，以此詐得2萬元受試者費用。

另在周台英執行教育部 補助的「腰部強化訓練計畫」中，丁姓、簡姓、林姓隊員因出境，未全程參與計畫，周女涉嫌以相同手法詐得受試者測試費共3000元。

檢方追查，周台英2021年至2024年間，以「繳回受試者測試費作為女足隊隊費」為由，共收受隊員的受試者測試費129萬3000元，周保管「隊費」卻挪用其中49萬8000元，作為她擔任總教練的普雷萬公司所屬台北熊讚女足隊赴越南移地訓練費用。

周台英另被控2019至2024年，以「不配合就扣學分」，要求隊員參與她申請的國科會或教育部體育署研究計畫，寒、暑假各連續14天，每天抽血三次，部分實驗更由未具醫事人員資格者抽血。

吹哨者簡奇陞去年踢爆此事，周台英否認，稱未有隊員或學姐向她表示不想參加實驗。簡女退隊時，她曾說「如果不想做實驗可以說，不想做的話可以離開」，簡女隨即拿著包包離開。另外，她稱抽血由助理依程序辦理，沒想過會有不具醫事人員資格者抽血。

北檢專案小組去年約談十多名在學及已畢業的女足隊成員，其中有9人說沒有明確向周台英表示不願意參加實驗，但部分隊員內心確實害怕、抗拒抽血；另有人聽聞學姐表示不願意參加，被教練責備。另有9人表達不同意見，指參加抽血實驗，不是因為怕被當掉，甚至認為抽血實驗是訓練體能的一環，不覺得拒絕參加對學業有不利影響。

北檢認為，難以認定周台英脅迫「不配合就扣學分」。周台英或許因帶領球隊的風格、習慣，造成「不友善環境」，此部分是否成立霸凌事件或違反研究倫理，應由相關權責機關調查、認定、處理。另外，抽血者多為護理師或退休護理師，抽血是為完成實驗，應非主管機關認定的醫療行為，不構成違反醫師法。