逆轉 史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審無罪

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 東森集團總裁王令麟涉入史上最大獄政貪瀆案，與蘇清俊等人一審遭判刑後，上訴至高院今逆轉，王與多名獄官改判無罪，可再上訴。

東森集團總裁王令麟被控行賄台北監獄前副典獄長蘇清俊等獄官，扯出獄政史上最大貪瀆弊案，案件纏訟至今近12年。一審依收賄等罪判蘇清俊16年、王令麟被依行賄罪判刑2年2月，案經上訴，台灣高等法院今逆轉改判蘇清俊、王令麟無罪，可上訴。

另外，一審依收賄罪判處台中監獄前副典獄長趙崇智11年8月、台北監獄前科員祖興華11年徒刑；依行賄罪判處王令麟秘書胡曉菁2年2月徒刑、行賄男子池燿廷（原名池泳霖）及羅為德分別判處2年6月、1年2月徒刑。高院今也改判無罪。

宜蘭監獄前典獄長吳載威、台北看守所前秘書柯書宇、柯妻吳佩瑜一審獲判無罪，高院今維持一審判決。

檢方起訴認定，因力霸等掏空案2013年入監獄服刑的王令麟，2014年間透過胡曉菁行賄獄官，平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，而蘇想去東森旗下的宜蘭海洋溫泉酒店度假，胡女即安排蘇與妻子住宿。

蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟辦公、接見員工，並讓王訂購6份報紙，參與辦理王有關的特別接見申請，也指示教誨師帶王參觀教化區域，以探詢王有無作業意願，進一步參與辦理相關公文的審核流程。

蘇清俊還利用職權容許王令麟在作業期間批閱東森集團公文，將東森電視台買賣文件攜入北監供王批閱，又因王使用公用電動剃頭刀而長疹子，便讓胡女送入未經核准的全新剃頭刀讓王私用。

一審認定王令麟、胡曉菁行賄蘇清俊，包括給蘇共價值1萬1000元的禮盒、招待價值1萬多元的東森海洋溫泉酒店總統套房住宿，總計行賄金額為2萬4000餘元。

蘇清俊調離北監，到綠島監獄擔任典獄長後，還拿茶葉、酒、海鮮給舊屬祖興華，請祖繼續關照王，並要求協助王令麟的胞弟王令僑更換教區；王令麟也致贈祖興華SKII青春露保養品、牛排，一審法院認定祖興華收受賄賂2萬1000餘元。

王令麟開庭時曾喊冤說，號稱史上最大的獄政弊案「竟是5片牛肉和1組SKII？」，對照前營建署長葉世文、行政院前秘書長林益世的行賄案，這件「應是史上最好笑的行賄案」。

一審認為王令麟坐牢期間本應循規蹈矩，卻利用自身金錢優勢，以行賄換取在監享受特權，規避應受的懲罰，惡性較一般行賄公務員為重；胡曉菁聽從王令麟指示行事，在獄外聯繫蘇清俊、祖興華擔任傳聲筒，各判2年2月徒刑。

蘇清俊對王令麟由胡曉菁所提的需求無不應許，調離北監後仍指示昔日下屬配合滿足王的需求，時間長達一年多；蘇不思廉潔自持，接受逾越常情的招待及餽贈，犯後否認犯行，判刑16年。

此外，蘇清俊也接受池燿廷、羅為德致贈的禮盒、茶葉、現金，連同餐飲，獲得31萬元好處，依池、羅的要求讓高姓、葉姓受刑人有特別接見程序。

趙崇智2014年收受池餽贈14萬元後，協助辦理讓池特別接見蕭姓受刑人，並傳遞池關心蕭申請轉外役服刑的訊息。判決指出，趙應襄助典獄長綜理事務，卻為圖賄賂未能善盡職責，收賄後多次探視蕭刑人並予以關照；偵查中一度自白犯行，又改口不認罪，判刑11年8月。

東森集團總裁王令麟。（本報資料照片）