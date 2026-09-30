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曾維祥代父出征參選基隆市議員 送月餅禮盒涉賄選

記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導
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檢方偵辦中秋節活動涉嫌賄選案，檢察官訊問後，今晨命市議員參選人曾維祥50萬元交保...
檢方偵辦中秋節活動涉嫌賄選案，檢察官訊問後，今晨命市議員參選人曾維祥50萬元交保；圖為曾昨晚被移送基隆地檢署偵辦。(記者游明煌／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

基隆市議員曾紀嚴之子曾維祥代父參選，卻因與陳姓里長候選人辦中秋送月餅活動涉賄選遭檢方偵辦，兩人今晨分別以50萬元與30萬元交保。

基隆市議員曾紀嚴選前涉案被收押，兒子曾維祥「代父出征」參選，也因涉案遭查辦。檢方認曾維祥和陳姓里長參選人，藉辦中秋活動送月餅禮盒涉賄嫌選，今晨命曾50萬元(台幣，下同，約1.5萬美元)交保、陳男30萬元交保。

曾紀嚴的父親曾水源曾任3屆副議長，2012年病逝。曾紀嚴2014年當選議員，連任3屆後，擔任國民黨市議會黨團書記長。

檢方偵辦乾泰豐公司承包市府公共工程、中正區公所路燈採購案涉嫌圍標、綁標時，查出曾紀嚴和中正區前區長等人介入，全案至今收押7人。曾紀嚴在登記參選前被收押，無法競選連任，曾維祥登記參選。

基隆地檢署接獲檢舉，登記參選里長的仁愛區陳姓代理里長，在中秋節前舉辦活動時，贈送多名里民月餅禮盒，曾維祥也到場合照，上傳臉書，涉嫌賄選。

檢警調昨天展開搜索行動，約談相關人士釐清月餅發放名目、經費來源、發放對象、發放條件等事證，製作筆錄後，昨晚10時許將曾維祥和陳男移送到地檢署偵辦。檢察官漏夜偵訊，今晨認定兩人涉犯公職人員選舉罷免法，命曾維祥50萬元交保、陳30萬元交保。

檢方偵辦中秋節活動涉嫌賄選案，檢察官訊問後，今晨命陳姓里長參選人30萬元交保；圖...
檢方偵辦中秋節活動涉嫌賄選案，檢察官訊問後，今晨命陳姓里長參選人30萬元交保；圖為陳昨晚被移送基隆地檢署偵辦。(記者游明煌／攝影)

精華 FAQ

  • 檢方指出，他與陳姓代理里長在中秋活動中贈送多名里民月餅禮盒，且曾維祥到場合照並上傳臉書，疑似以活動名義變相拉票，因而涉犯選罷法遭查辦。

  • 檢警調昨天展開搜索後，約談相關人士釐清月餅發放名目、經費來源、對象與條件，並於昨晚將曾維祥和陳姓代理里長移送基隆地檢署，檢察官漏夜偵訊後作出交保決定。

  • 曾紀嚴在登記參選前即因另案被收押，無法繼續競選連任，於是由兒子曾維祥代父出征參選基隆市議員；但曾維祥又因月餅禮盒疑涉賄選遭查，選情因此再受衝擊。

中秋

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