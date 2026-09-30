逼女兒掛「小偷、畜生」紙板遊街 狠父裁定羈押

新北市國中少女身上被掛「小偷」等字樣的紙板遊街，父親違反保護令遭檢察官聲押禁見，法院裁定羈押。（記者蔣永佑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 新北三重一名少女疑因拿哥哥公仔遭父親掛「小偷、畜生」紙板遊街，警方認定涉違反保護令與兒少法，檢方聲押後法院裁定收押，社會局已緊急安置少女。

新北市三重區國中少女疑因拿哥哥的公仔玩具，身上被父親掛「小偷、畜生」紙板遊街，網友ＰＯ網後引發社會關注。警方循線查出父親涉違反保護令，昨逮捕送辦，檢方聲請羈押禁見，法院深夜裁定收押，少女已由社會局緊急安置。

少女本月28日下午3時許，被路人目擊身上掛寫「小偷」、「畜生」等字樣的雙面紙板，父親疑在旁監督、哥哥持手機錄影，並要求少女往人多的地方走，期間經過兩家超商及公園，過程中有路人上前關切，超商店員也出面制止並錄影，父親才讓少女取下紙板。

目擊者將畫面放上網路，稱少女當時神情恍惚，臉部及手臂疑有傷痕，希望社工介入。警方獲報展開調查，前天查訪少女住處，得知少女與父親、同居人、就讀國中的哥哥同住，而事件起因疑為少女拿了哥哥的公仔玩具，哥哥向父親反映後，兩人共同製作紙板，要求少女掛在身上外出作為處罰。

警方調查，父親去年6月因不當管教女兒被法院核發保護令為期兩年，並得接受12周認知輔導教育課程，而父親要女兒「掛牌遊街」的行為，已涉違反保護令、兒童及少年福利與權益保障法，詢後移送地檢署偵辦，並同時啟動婦幼保護通報，社會局也介入緊急安置少女。

里長表示，少女家庭為低收入戶，里辦公處會提供資助及節慶物資，父親平時會帶小孩上學，過往接觸均未發現異狀，或接獲鄰居反映孩子遭暴力對待，中秋節前一天曾見父親與孩子在住處附近烤肉，狀態與平常無異。

家屬則指，過去看過父親以打巴掌、拿拖鞋毆打等方式處罰小孩，女兒常遭毆打，曾經出面勸阻，但因是外人不便插手。

新北市社會局說明，家防中心去年6月接獲不當管教通報，由市府聲請保護令，法院要求父親接受認知輔導教育12周，父親已於今年完成課程。

社會局指出，案發獲報後已緊急安置少女，後續將評估少女狀況，最快一周讓少女上課。另少女哥哥未受父親家暴，且較年長生活可自理，與同住家人關係不錯，目前無安置打算，但若父親被法官裁定羈押，會再評估是否安置。

衛生福利部指出，本案原就由地方政府開案服務，父親涉違反保護令已屬刑案，已由檢警介入偵辦，最重可依家庭暴力防治法處三年以下有期徒刑。父親以羞辱方式管教孩子對人格尊嚴傷害大，已逾越正當範疇，不僅無導正孩子行為用意，還會造成孩子身心受創，留下心理陰影。