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疫苗詐慈濟10億案再開庭 2被告認罪 財務長只認逃漏稅

記者陳宏睿／台中30日電
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檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤...
檢調偵辦律師陳昱瑄涉詐騙慈濟3000萬美元佣金案，在天空樹豪宅查扣158.8公斤黃金。（圖／檢調提供）

AI摘要

文章摘要整理：

慈濟遭詐購BNT疫苗案續審，劉巧君、吳盈盈認罪，陳俞樺僅承認逃漏稅；檢方指陳昱瑄等17人以假發票、提領與買黃金洗錢，涉案金額逾10億元。

律師陳昱瑄與掮客李易儒涉嫌佯稱有管道採購BNT疫苗，詐騙慈濟基金會3000萬美元（約台幣10.6億元）一案，台中地院昨天再傳鈺達公司財務長陳俞樺、方輿律師事務所員工劉巧君、陳昱瑄助理吳盈盈等3人行準備程序。劉、吳2人當庭坦承犯行，陳俞樺僅承認違反稅捐稽徵法，否認侵占及洗錢罪嫌。

全案由受命法官李依逵審理，本月21日已先針對陳昱瑄、李世宗、李妻羅玟芳及李易儒妻子李何昱瑄等4人行準備程序，4人均否認犯罪；陳昱瑄等人目前仍遭法院裁定續押。

陳俞樺庭上表示，曾協助陳昱瑄等人記帳，帳冊上有其署名者即由其經手，並承認收受不實發票、替李世宗記帳，但不清楚資金來源，有時會協助將款項送進富邦天空樹庫房。陳俞樺並稱自己是方輿公司而非鈺達公司的財務長，雖知道「大哥4E專案」，但未參與詐得佣金的使用；陳昱瑄等人購買黃金一事，僅負責記帳，未實際經手黃金。

劉巧君坦認全部犯罪事實，表示自己是方輿公司助理，協助處理其他2家公司業務，不實發票有時交給吳盈盈、有時交給陳昱瑄。辯護律師請求合議庭審酌劉女坦承犯行及犯罪情狀，予以輕判並宣告緩刑。

吳盈盈也認罪，但澄清自己並非陳昱瑄助理，而是陳的同學；因父親與李世宗為10多年好友，囑咐她跟著李學習，因此協助李世宗、羅玟芳處理雜事，曾多次將數百萬元不等的款項送至富邦天空樹，但不清楚也未過問資金來源。

起訴指出，2021年疫情期間，陳昱瑄與李易儒向慈濟謊稱有管道採購BNT疫苗，李易儒並利用父母創設的團體「互道」攀附慈濟高層，佯稱曾替台積電、鴻海代購疫苗。慈濟信以為真，委託陳女的鈺達公司採購500萬劑疫苗，支付3000萬美元報酬。

陳女取得鉅款後，夥同9家公司開立假發票，透過大額提領、人頭帳戶及購買黃金等方式洗錢、逃漏稅，因資金流向異常遭查辦。檢調查扣黃金158.8公斤、現金9308萬元、房產6間及豪車2部，總值逾10.8億元。李易儒潛逃香港遭通緝，台中地檢署上月6日依詐欺、洗錢等罪起訴陳女等17人。

慈濟遭詐案，檢調在律師陳昱瑄及共犯住處查扣158.8公斤黃金（市值約6.8億元台...
慈濟遭詐案，檢調在律師陳昱瑄及共犯住處查扣158.8公斤黃金（市值約6.8億元台幣）及近1億元台幣現金。（圖／檢調提供）

精華 FAQ

  • 台中地院這次傳喚陳俞樺、劉巧君、吳盈盈3人行準備程序，其中劉巧君與吳盈盈當庭坦承犯行，陳俞樺則只承認違反稅捐稽徵法，否認侵占及洗錢罪嫌。

  • 起訴指出，陳昱瑄等人取得慈濟3000萬美元後，透過9家公司開立假發票，再以大額提領、人頭帳戶與購買黃金等方式處理資金，藉此洗錢並逃漏稅。

  • 檢調已查扣黃金158.8公斤、現金9308萬元、6間房產及2部豪車，總值逾10.8億元。全案由台中地檢署依詐欺、洗錢等罪起訴陳昱瑄等17人。

疫苗 慈濟

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