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狼父性侵女兒 同學借宿也遭猥褻 二審求減刑仍遭重判

記者陳宏睿／台中29日電
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台中高分院。(本報資料照片)
台中高分院。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

苗栗一名單親父親被控多次性侵親生女兒並猥褻借宿同學，造成兩名女童嚴重身心創傷，二審認定原判無誤，駁回其求減刑上訴。

苗栗縣一名單親父親涉連續性侵親生女兒，甚至還猥褻女兒借宿的同學，冷血行徑導致女兒痛苦不堪，一度有輕生、自殘念頭，這名父親在偵查期間否認犯罪，直至法院審理時才認罪，台中高分院近日依對未滿14歲女子犯強制性交等4罪，判處3年6月至7年10月不等刑期，未定應執行刑。

檢警調查，2025年9至10月間，被告女兒同學因家庭因素，前往苗栗市住處借宿，豈料被告竟心生邪念，先於9月在客廳強行將手伸入女同學褲內猥褻，10月更變本加厲，逼迫女兒口交得逞後，又伸手揉捏女同學胸部與下體。

2025年12月31日跨年夜，被告趁女兒熟睡機會，伺機脫去其衣物，儘管女兒驚醒抗拒，但仍強行性侵得逞，被告肆無忌憚對兩名女童伸出魔爪，導致女童身心嚴重受創，親生女兒深感痛苦而產生自殘想法，女同學也感到惡心，在心中留下揮之不去的陰影。

全案直到校方察覺異狀，通報後警方介入，才讓這名狼父惡行曝光，檢方偵查期間，男子對性侵指控全盤否認，檢察官依對未滿14歲女子強制性交、強制猥褻等罪起訴。

一審審理時，認為被告身為人父，罔顧人倫與女童性自主權，危害甚鉅，考量其坦承犯行，但過去有妨害性自主前科，顯未記取教訓，依強制性交兩罪各判7年6月、7年10月徒刑，強制猥褻兩罪各判3年6月、3年8月徒刑。

男子不服上訴二審，主張已自白犯罪且長年獨力撫養子女，原審未充分考量其悔意與家庭狀況，盼爭取減刑自新。台中高分院認為，男子行徑嚴重摧毀被害人健康成長環境，對女童身心造成難以抹滅創傷，原審認事用法無違誤，駁回上訴。

精華 FAQ

  • 檢警查出，被告先後對親生女兒及女兒借宿的女同學伸出魔爪，包含強制性交與猥褻行為，受害者都是未滿14歲的女童，案情相當惡劣。

  • 一審認為被告身為人父卻罔顧人倫，依強制性交2罪各判7年6月、7年10月，另依強制猥褻2罪各判3年6月、3年8月徒刑，並未定應執行刑。

  • 台中高分院認為，被告行為嚴重破壞女童成長環境，對身心造成難以抹滅的傷害，且原審認事用法並無違誤，因此駁回上訴，維持原判。

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