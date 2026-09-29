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不滿被追債 兄弟追砍藥頭 3人遭砍手腳見骨 釀2死1傷

記者石秀華／高雄29日電
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高市鳳山一家SPA館，28日凌晨兩派人馬疑毒品糾紛相約談判，雙方在騎樓爆衝突，有...
高市鳳山一家SPA館，28日凌晨兩派人馬疑毒品糾紛相約談判，雙方在騎樓爆衝突，有三人遭持刀砍殺，釀兩死一重傷，警方封鎖現場調查。(記者石秀華／翻攝)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄童姓兄弟疑不滿胞弟遭追討毒品債務，昨凌晨相約談判後持刀棍追砍對方，造成2死1重傷，4名涉案人已投案受查。

童姓男子疑不滿胞弟遭莊姓男子追討台幣1萬餘元毒品債務，昨凌晨和對方相約已歇業養生SPA館談判，童男兄弟一方4人涉持刀棍追砍莊姓、李姓、林姓男子，李男倒臥街頭送醫不治；林男、莊男2人手腳被砍到見骨，林男急救也不治，莊男重傷經救治無生命危險；童男4人案發後陸續投案，詢後依殺人罪送辦。

涉案4名兇嫌均落網後，警方在三民區的寶珠溝中發現一把開山刀、一把西瓜刀，將釐清死者的致命傷是由誰下手。

警方調查，案發的養生SPA館因生意清淡，平常沒什麼顧客，已於上月底停業，樓上為分租套房。昨凌晨2時，童男和莊男兩方人馬相約館內談判，林男（52歲）、莊男（51歲）和李男（42歲）先在店內等候。

凌晨2時17分許，童男與胞弟及劉姓、吳姓男子到場後，持刀棍走至SPA館，雙方在SPA館騎樓碰頭，童男這方堵住莊男等人去路，旋即拿出預藏刀棍朝莊男一方追砍。

林男、莊男2人手腳被砍到見骨、倒在血泊中，李男頭手遭亂刀揮砍，混亂中摀著頭部負傷逃離，跑了約百公尺，最後倒臥在崗山南街地上，民眾見他滿身是血報案，救護員趕抵發現已無生命跡象，送醫搶救不治。

案發當時，SPA館樓上的一名住戶聽到騎樓打殺聲，下樓查看時認出倒地受傷的林男、莊男是友人，將兩人送醫，林男經醫院急救後，昨天傍晚也宣告死亡。

警方調閱沿線監視器，查出凶嫌是童姓兄弟及劉姓男子，3人案發後躲藏在三民區，後來見走投無路，童姓兄弟及劉男昨天上午前往鳳山分局投案，吳男在童男投案後，中午也前往鳳崗派出所投案。

童男供稱，因莊男屢向他胞弟追討萬餘元的毒品債務，且在電話中嗆聲，才會相約莊男談判，並與胞弟、劉男、吳男砍殺對方。

精華 FAQ

  • 警方調查，童姓男子疑因不滿胞弟被莊姓男子追討1萬餘元毒品債務，且在電話中遭嗆聲，才相約談判，最後演變成持刀棍追砍的命案。

  • 李姓男子倒臥街頭送醫不治，林姓男子手腳遭砍到見骨，急救後也宣告死亡；莊姓男子則重傷但經救治後已無生命危險。

  • 童姓兄弟、劉姓男子與吳姓男子案後陸續投案，警方在三民區寶珠溝找到開山刀與西瓜刀，正釐清哪把刀造成死者致命傷。

西瓜

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