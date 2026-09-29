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台女童遭父掛「小偷、畜生」紙牌遊街 警逮父、社會局緊急安置

記者黃子騰／新北即時報導
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三重女童身上掛著寫有小偷、畜生字樣的紙板，被父親及哥哥帶到這裡遊街。(記者黃子騰...
三重女童身上掛著寫有小偷、畜生字樣的紙板，被父親及哥哥帶到這裡遊街。(記者黃子騰／攝影)

新北市三重區昨(28)午發生虐童事件，1名女童身上掛著「小偷、畜生」字樣的紙板，被哥哥及父親帶上馬路遊街，被網友PO網後警方查出父親涉嫌違反保護令，逮捕送辦並建請聲押；社會局已緊急安置女童，教育局已要求學校持續提供心理及生活支持。

據了解，昨天（28日）下午3時許，有民眾在三重區捷運路巷弄內發現1名女童身上掛著雙面紙板，上面寫著「小偷、畜生」等字樣，父親及哥哥在旁監督女童行走，哥哥還拿著手機錄影。期間經過超商及公園等處引發騷動，民眾紛紛上前關切，店員見狀也上前阻止男子錄影，此時疑似父親的男子才叫小女生把牌子拿下來。

民眾發現小女孩神情恍惚，臉上跟手臂上都有傷，當時家長並未說為何要這麼做。但因無法阻止他們離去，民眾見狀將畫面PO網，希望社工可以介入，阻止這種管教模式。

畫面在網路瘋傳後引發外界關注，三重警獲報後調查，昨天下午5時27分許循線到女童住處查訪，據了解該名女童就讀國一，與就讀國三的哥哥及44歲黃姓父親同住，事件疑因女童拿了哥哥的玩具，哥哥出主意要妹妹掛上紙板，並與爸爸帶她外出遊街處罰。警方調查，黃父去年因相關狀況被法院寄發保護令，此次明顯已違反保護令，警方立即將他逮捕，詢後將依法送辦並建請檢察官聲押，同時同步進行婦幼通報，請社工協助安置兄妹。

該里里長江燕輝表示，昨天看到網路訊息後才得知此事，之前接觸黃男及其孩子時並未發現明顯異狀。因該家庭是低收入戶，黃男平時打零工、作外送員維生，里辦公處平時會協助提供物資、節慶物資及相關資源；中秋節前一天還看到黃父與孩子在住處樓下烤肉，當時雙方也有打招呼。

江燕輝說，過去沒有接獲鄰居反映孩子遭暴力對待的情形，也未曾在孩子身上注意到明顯傷勢，孩子平時均正常上學，黃男還會帶孩子上課，不知道為何會對小孩做出這種行為。

新北市社會局表示，家防中心去年6月底就接獲黃男有不當管教通報，當時由市府依職權聲請保護令，法院亦核發認知輔導教育12週，黃男於今年完成課程。昨天下午接獲通報後，社工已緊急出勤安置女童，並配合警政及司法單位依違反保護令移送女童父親。

新北市教育局指出，經與學校了解，2名學生均穩定就學，學校輔導室亦持續提供相關學習資源與關懷。教育局已請學校持續提供學生心理支持及生活協助；後續並將與社政單位保持聯繫，依學生安置及就學需求，妥善辦理輔導與轉銜工作，持續關懷學生身心狀況及受教權益。

精華 FAQ

  • 女童被掛上寫有「小偷、畜生」的雙面紙板，由父親與哥哥陪同在街上行走，哥哥還錄影，過程引發民眾關注與制止，畫面隨後被PO網曝光。

  • 警方調查發現，黃姓父親先前已因相關狀況被法院核發保護令，這次行為明顯違反保護令，因此將他逮捕，詢後依法送辦，並建請檢察官聲押。

  • 社會局已在接獲通報後緊急安置女童，並配合警政與司法程序處理；教育局則要求學校持續提供心理支持、生活協助與就學轉銜，保障孩子受教權益。

教育局

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