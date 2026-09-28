新北男陳屍公車3天 司機清晨未發現照常發車 乘客見蜷曲狀嚇壞

警方獲報後趕抵現場準備上車查看。(記者黃子騰／翻攝)

AI摘要 文章摘要整理： 新北新店客運644公車驚傳命案，60歲高男疑在車內過夜後死亡，司機未落實清車程序，警方已排除他殺並待相驗釐清死因。

新北市新店客運644公車傳驚悚命案。27歲陳姓司機昨早6時許開車行經捷運新店站，乘客上車後赫見60歲高男蜷曲在後排靠窗座椅上，救護人員到場發現高男無外傷全身屍僵已明顯死亡多日。警方排除外力介入，將釐清高男確切死因。新店客運坦言司機未依規走到車尾清車，將審慎檢討並加強宣導。台北市公運處表示，業者未善盡督導責任，將依規開罰3萬元台幣。

新店警分局昨天上午6時54分接獲報案，新店區新店捷運總站公車上有民眾身體不適，碧潭派出所警員到場經查，高男不明原因昏迷倒在公車後方座椅，救護人員到場發現高男已明顯死亡。警方封鎖現場並調閱監視器，勘驗發現死者無明顯外傷，初步排除他殺。

據了解，死者高男24日晚間8時40分許從新店青潭停車場站搭乘644路公車後，未再被發現下車。當晚10時30分許陳姓司機將公車開回終點，停妥車輛後未發現高男仍在車內。因陳姓司機25、26日休假，直到昨天上午6時45分才再度駕車出發。昨上午6時54分許公車行經捷運新店站，乘客上車後發現後排靠窗座椅有一名男子蜷曲在座位上，疑似身體不適隨即報警。新店警方及救護人員獲報到場，確認高男已無生命跡象，且明顯屍僵死亡多日。

新店客運總經理高燦煌指出，公司要求是要從車頭走到車尾，但當時駕駛長在車門旁邊停了大概六、七分鐘都沒有發現異狀，也沒看到座椅上有任何人，他就把門關上了。公司將審慎檢討，並對司機加強宣導，務必確實落實清車程序。

台北市公運處稽查科長郭建辰表示，駕駛長在返站或回站應落實檢查車內狀況、有無乘客遺留等，若未落實會開罰，該案業者未確實督導駕駛長，將依「公路法」未善盡管理責任、沒有要求駕駛長落實清車罰3萬元台幣。

警方通知高男父親製作筆錄，高父表示，兒子疑似患有阿茲海默症，其妻子及子女都在中國大陸，並不清楚兒子還有什麼疾病。目前高男遺體已送至殯儀館，等待檢警相驗釐清確切死因。