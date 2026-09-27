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女學生下體「被舔到痛」 狼師二審遭判2年9月

記者曾健祐／台中27日電
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台中高分院。(記者曾健祐／攝影)
台中高分院。(記者曾健祐／攝影)

時任南投某縣立國中秦姓男老師，利用課輔、當班導師機會，對升學班女學生撫摸、親吻下體，少女隱忍多年揭發稱「每次被舔完都會痛」，南投地院一審依對未滿14歲女子猥褻等3罪判秦2年6月，台中高分院二審以他沒認罪，撤銷改判2年9月，仍可上訴；秦事後已非教職，擔任送貨員。

檢警調查，秦男2004年8月至2024年7月在南投縣立某國中任教、擔任班導師，他2013年7、8月間利用輔導女學生課業竟載回家摸對方腿部、下體，甚至用舌頭舔下體猥褻，事後又以載女學生回家為由， 在車內朝她摸胸、親吻，再度舔下體猥褻兩次。

南投地院一審時，秦坦承不諱，女學生除指證也提出對話、回憶紀錄；一審查，女學生當時介於國一、國二年紀，秦男身為老師對她學習、生活輔導至課業成績上都有影響力，對於秦猥褻選擇順從配合。

一審審酌，秦為人師表卻利用少女懵懂且為導師身分，恣意對她猥褻，戕害對方身心發展，女子也無和解意願，依一項對於未滿14歲之女子為猥褻罪、兩項成年人對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，三罪共判2年6月。

因檢方也起訴秦涉嫌性侵，秦辯稱只有親吻她下體外圍，舌頭沒有侵入；女學生證稱，當時年紀還不懂舌頭有無侵入，只知道每次秦舔完她都會痛，一審認為該部分僅少女單一指述，難認有罪，不另為無罪諭知。

台中高分院二審查，秦男就課輔時猥褻少女部分，自警詢、偵查及一審時，都是抗辯稱「隔著內褲舔下體」，並未就此自白，一審卻以他坦承不諱作為量刑依據，判決理由矛盾，撤銷原判決後，改依3罪判秦男2年9月徒刑。

精華 FAQ

  • 被告是南投某縣立國中的秦姓男老師，長期擔任導師與教職，並利用課輔、接送等機會接近女學生，最後遭認定涉及多次猥褻行為。

  • 女學生表示，秦男每次舔完她的下體後都會感到疼痛，因年紀小且隱忍多年，直到後來才將遭遇向檢警與法院揭發。

  • 台中高分院認為，一審把秦男部分行為視為坦承不諱作為量刑依據，但他在警詢、偵查與一審都主張不同說法，判決理由出現矛盾，因此撤銷改判2年9月。

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